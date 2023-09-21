Чоловік виграв 50 доларів у лотерею та купив ще один білет: на яку шалену суму він розбагатів

У США мешканець Мічигана виграв лотерейний приз у розмірі 50 доларів і використав його, щоб купити ще один білет.

Про це пише upi.com.

Скретч-квиток приніс 54-річному гравцю джекпот у 4 мільйони доларів. Чоловіка навіть довелося переконувати в тому, що це правда.

"Я виграв 50 доларів у миттєвій грі і хотів реінвестувати свій виграш", - сказав він. "У магазині було розпродано миттєві ігри за 50 доларів, тому я вирішив натомість купити квиток за 30 доларів".

Чоловік вибрав скретч-квиток Millionaire's Club.

"Коли я подряпав квиток і побачив, що виграв 4 мільйони доларів, перше, що я зробив, це зателефонував брату", - згадав переможець. "Він сказав мені переконатися, що це не один із лотерейних квитків, тому я перевернув його та прочитав дрібний шрифт на звороті. Щойно я переконався, що це справді не розіграш, я зателефонував у лотерею, щоб отримати їх".

Переможець заявив, що планує використати свої призові гроші для оплати рахунків та подорожей.

Нагадаємо, хлопець ризикнув та наосліп купив повернуті товари з Amazon за 675 доларів. Він похизувався, що там було.

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