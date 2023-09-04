Чоловік виграв 500 000 доларів та поділився багатством із незнайомцями – фото

Американець, який виграв приз у розмірі 500 000 доларів за скретч-лотерейним квитком, відсвяткував свій успіх, роздавши по 100 доларів кожному працівнику магазину, де він купив білет.

Про це пише upi.com.

Деніел Реффітт повідомив представникам лотереї, що спочатку збирався купити білет на іншу гру, але в останній момент передумав і придбав інший.

Ще в магазині мешканець Кентуккі дізнався про свій приголомшливий виграш. Тож своїм успіхом він вирішив поділилися із працівниками.

"Я побачив, як декілька хлопців сіли, дав їм по 100 доларів кожному та сказав: "Щасливого Різдва", - пригадав він.

Деніел Реффітт / Фото: Kentucky Lottery

Деніел також поділився, що частина його виграшу піде на оплату рахунків.

Нагадаємо, мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом. Відомо, які вимоги до кандидата і оплата.

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