Чоловік виграв чемпіонат Іспанії з гри, де потрібно складати слова, попри те, що не знає мову

Також раніше аналогічно він вигравав французькі титули.

Гравець, відомий як "Тайгер Вудс у скраблі ", посів перше місце на іспанському чемпіонаті світу зі скрабла в Гранаді, попри те, що не володіє іспанською мовою.

Про це повідомляє CNN.

Найджел Річардс, новозеландець, який зараз живе в Малайзії, випередив 145 суперників, вигравши 22 матчі поспіль.

Річардса, гравця №1 у Всесвітній англомовній асоціації гравців у скрабл, прозвали "Тайгером Вудсом у скраблі", адже на його рахунку майже 200 перемог у турнірах.

Свій останній титул він здобув, попри те, що, як повідомляється, навіть не розмовляє іспанською мовою.

"Це людина з дуже особливими, неймовірними здібностями; він обдарований хлопець", - сказав Бенджамін Олайзола, який посів друге місце, в інтерв'ю іспанській телерадіокомпанії Cadena Ser.

Найджел Річардс / Фото: instagram.com/filexicooficial

За словами Олайзоли, стратегія Річардса містить багато складних слів і незвичайних рішень, які збивають з пантелику опонентів.

Раніше Річардс вже вигравав титул французькою мовою 2015-го та 2018 року, попри те, що не говорив і не розумів французької. Ліз Фагерлунд, давня подруга, розповіла, що Річардс витратив дев'ять тижнів на запам'ятовування майже 400 000 слів французького словника "Скрабл".

"Швидше за все, він влаштований по-іншому; він навіть не вивчає сторінки слово за словом, - сказала Фагерлунд. Він може подивитися на сторінку, повну слів, і засвоїти їх усі".

Вона додала, що він вивчає слова і їхнє написання, але не значення.

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