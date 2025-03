Чоловік виграв Lamborghini Шакіри та випадково розбив суперкар – фото

Чоловік розбив Lamborghini Шакіри після того, як виграв суперкар у конкурсі зірки.

Про це пише Need To Know.

Минулого року співачка оголосила, що віддасть свій особистий автомобіль Lamborghini Urus 2022 року одному щасливчику. Конкурс був влаштований на підтримку її синглу Soltera.

6 грудня авто, а також чек на 90 000 доларів на покриття податків та витрат на машину, виграв Майкл Мехія із Колумбії.

Lamborghini Urus 2022 Шакіри / Фото: instagram.com/shakira

Втім, нещодавно Майкл потрапив у ДТП у США. Чоловік не постраждав внаслідок аварії, але на нього чекає великий рахунок за ремонт суперкара, який і без того спричиняє великі фінансові труднощі.

Майкл Мехія виграв Lamborghini Urus Шакіри / Фото: instagram.com/michaelmejiaart

ДТП за участі авто Шакіри / Фото: скриншот з відео

Майкл каже, що автомобіль, який знявся в кліпі Шакіри, стає йому приблизно в 2500 доларів на місяць. Він розповів місцевій пресі, що ця сума навіть не містить витрат на паливо і технічне обслуговування. Податки, юридичні збори за передавання прав та витрати на страхування стали справжнім тягарем для Майкла. І хоча він надзвичайно вдячний за перемогу в конкурсі, він розглядає можливість продажу або виставлення автомобіля на аукціон.

Автомобіль коштує близько 260 000 доларів, але його вартість може бути набагато вищою, оскільки Шакіра сама розробила його дизайн. Він має 666-сильний двигун V8 і може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість становить 305 км/год.

Нагадаємо, у лютому 48-річну Шакіру терміново госпіталізували до лікарні просто перед концертом. Артистка розкрила, що з нею сталося.

Читайте також: