Чоловік виграв металошукач у лотерею, а потім знайшов рідкісний історичний скарб (фото)

Шукач скарбів-початківець, який виграв металошукач у лотерею, знайшов історичні срібні монети вартістю 23 000 фунтів стерлінгів.

Про це пише Metro.

63-річний Міккі Річардсон знайшов 234 монети в багнистому полі в британському селі Анст.

Це була одна з перших знахідок Міккі, і гроші, ймовірно, були закопані там на зберігання фермером 1644 року під час Громадянської війни в Англії. Але, схоже, власника було вбито до того, як він встиг забрати монети, і вони залишалися захованими дотепер.

Міккі Річардсон / Фото: BNPS

Міккі знайшов їх розкиданими полем, підозрюючи, що століттями фермери, які орали поля, перемістили їх. Він був дуже щасливий, коли виявив першу монету з погруддям короля Карла І, а потім витратив два дні на пошуки решти.

Дідусь сказав: "Я просто не міг у це повірити. У перший день я викопав 74 срібні монети, і після цього був розбитий на друзки. Я повернувся наступного ранку, думаючи, що було б добре округлити до 100, але знайшов 234 монети, розкидані по радіусу".

Міккі Річардсон / Фото: BNPS

Монети охоплюють період правління короля Едуарда VI у 1550-х роках, королеви Єлизавети I, Якова I та Карла I. Деякі з монет Єлизавети та Якова були подряпані, ймовірно, колишнім власником-католиком на знак протесту проти їхніх протестантських поглядів і реформації католицької церкви.

Міккі передав монети місцевому офіцеру зв'язку зі знахідками, спеціальному чиновнику міської ради, який документує знахідки металошукачів, як того вимагає Закон про скарби.

Британський музей дослідив їх перед тим, як повернути Міккі як "хранителю знахідок". Він спостерігав у прямому ефірі і "підстрибував", коли монети були продані на лондонському аукціоні Spink & Son за 23 000 фунтів стерлінгів, включно з комісійними.

Міккі Річардсон / Фото: BNPS

Міккі з Борнмута, графство Дорсет, має розділити виручку 50/50 із землевласником. Чоловік вже планує літню відпустку для себе та своєї дружини Розалінди.

Він каже, що почав гуляти з металошукачем лише за декілька місяців до своєї знахідки.

"У мене був найпростіший металошукач, який я просто брав з собою на пляж Борнмута", - пояснив він. "Але потім я взяв участь у розіграші в групі клубу металошукачів на Фейсбуці і виграв перший приз – металошукач найвищого класу. Через декілька місяців після цього я отримав дозвіл від власника землі в Ансті, де колись було невелике село і де поля використовувалися для вирощування хмелю для варіння пива під час наполеонівських воєн. Я був там декілька разів і знайшов мідну монету, але це було все. Потім я знайшов скарб і вже збирався завершити пошуки, коли отримав сильний сигнал і знайшов шилінг Карла I. Я прочесав місцевість ще раз. Тоді я знову прочесав місцевість і отримав ще один сигнал, а потім ще один і ще. Це був день, який я ніколи не забуду".

Міккі Річардсон / Фото: BNPS

Міккі сказав, що очікував, що монети продадуть на аукціоні за 10 000 фунтів стерлінгів, тому був у захопленні від кінцевого результату. Але він додав: "Справа була не в грошах, а в історії та збереженні монет. Гроші – це бонус".

Нагадаємо, хлопчик знайшов у полі золотий римський браслет, якому 2000 років. Його назвали "винятково рідкісною" знахідкою.

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