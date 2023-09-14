Чоловік виграв у казино, але замість 79 тисяч євро отримав штраф: що сталося

На Кіпрі чоловік виграв у казино 79 тисяч євро, але так і не отримав свої гроші. Ба більше, його ще й оштрафували.

Про це пише Cyprus Mail.

Як виявилося, це був кіпріот-турок, яким не дозволено користуватися казино на півночі острова.

Втім, Мустафа Ераслан проігнорував це правило і провів у казино Merit у північній Нікосії сім годин. Загалом він виграв 2 262 000 турецьких лір (78 540 євро).

Ераслану було висунуто звинувачення в Нікосії та наказано виплатити штраф у розмірі 20 000 турецьких лір (694 євро).

Крім того, суддя Мурат Сойтак розпорядився розпочати розслідування щодо компанії Merit, оскільки стало відомо, що Ерсалану було наказано виплатити 271 000 турецьких лір (9 410 євро) як "податок", попри те, що компанія не мала повноважень щодо збору податків, а кіпріотів-турків заборонено впускати до казино.

Решту виграшу Ерсалана буде передано міністерству фінансів.

Нагадаємо, жінка зірвала шалений джекпот і купила Bentley для собаки. Вона розповіла про стрес після виграшу.

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