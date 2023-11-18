Чоловік виграв у лотерею $1,35 млрд і подав до суду через “непоправну шкоду”: що сталося

Позивач вимагає відшкодувати йому збитки за розголошення інформації про виграш.

Американець Джон Доу зі штату Мен виграв джекпот лотереї Mega Millions у розмірі $1,35 мільярда та подав до суду на матір своєї доньки, оскільки вона розповіла його родичам про виграш.

Про це повідомляє видання People.

У матеріалах судової справи йдеться, що відповідачка Сара Сміт підписала угоду про нерозголошення інформації про виграш батька своєї дитини до червня 2032 року - тоді їхній дочці виповниться 18 років.

Однак під час телефонних розмов жінка не втрималася і розповіла про виграш родичам чоловіка - його батькові, мачусі та сестрі.

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Тепер Джон Доу вимагає від Сари Сміт назвати імена тих, кому вона надала “несанкціоновану” інформацію, а також компенсувати збитки в сумі не менш, ніж $100 тисяч.

“Внаслідок несанкціонованого розкриття інформації Джону Доу завдали непоправної шкоди, існує безпосередня і неминуча небезпека того, що Джон Доу продовжуватиме страждати від непоправної шкоди, від якої немає адекватних засобів правового захисту”, — ідеться в позові.

Виграшний квиток переможець лотереї придбав ще 13 січня в місті Лебанон (штат Пенсільванія) у Hometown Gas & Grill. Він обрав одноразову виплату в розмірі $723 564 144 (без урахування податків).

Нагадаємо, раніше американка після виграшу в лотерею придбала будинок, але він згорів.

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