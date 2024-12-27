Чоловік виховує 102 дітей та 578 онуків: як вони живуть (фото)

70-річний угандієць – Муса Хасахя Касера – виховує 102 дітей та 578 онуків із 12 дружинами.

Про це повідомляє Times Of India.

Історія мешканця села Мукіза, що на сході країни, стала відомою після того, як тревелблогер Кайлаш Міна зняв про нього відео під назвою "Людина, яка народила найбільше у світі дітей". Хоча багато хто кепкував, реальність для Муси набагато серйозніша. Маючи багато "голодних ротів", він і його сім'я борються з голодом і обмеженими ресурсами.

Муса одружився зі своєю першою дружиною у 17 років 1972-го. Як торговець худобою та м'ясник, йому пропонували багато дружин протягом багатьох років. Це призвело до розширення сім'ї та загострення проблеми її забезпечення. Багатоженство в Уганді є законним для певних релігій, а дитячі шлюби були офіційно заборонені лише 1995 року.

Від моменту народження його першої дитини, Сандри Набвайр, через рік після його одруження, його сім'я значно збільшилася. Зараз його дітям від 10 до 50 років. Із його молодшою дружиною, якій зараз 35, сім'я продовжує розширюватися.

Сім'я Муси / Фото: instagram.com/theindotrekker

Щоб стежити за своїми 102 дітьми, Муса веде щоденник. Він зізнається, що пам'ятає імена лише первістка та останнього нащадка. Його дружини намагаються допомогти його запам'ятати, але іноді навіть їм це не вдається.

Велика сім'я Хасах'ї стикається з численними труднощами. Умови життя жахливі – частина з них мешкає у напівзруйнованому будинку з іржавим дахом. Решта родини живе в декількох глиняних хатинах, вкритих травою. 0,8 га землі, яких колись здавалося достатньо, тепер ледве забезпечують найнеобхідніше.

"Ми ледве встигаємо", - сказала третя дружина Хасах'ї, Забіна. "Їжі ледве вистачає. Дітей змушені годувати раз, а в хороший день – двічі".

Його діти та онуки змушені працювати в будинках сусідів, а інші допомагають доправити здалеку воду і дрова. Голод – найбільша проблема, з якою він не в змозі впоратися.

"Спершу це був жарт… Але тепер це проблеми", - зізнався він.

Сім'я Муси / Фото: instagram.com/theindotrekker

Не витримавши такого тягаря, дві дружини навіть покинули його.

Щоб уладнати труднощі, пов'язані з підтриманням порядку та вирішення конфліктів, Муса щомісяця проводить сімейні зустрічі для вирішення суперечок. Його син, 30-річний Шабан Магіно, який працює вчителем початкових класів, відіграє важливу роль у веденні справ родини. Попри труднощі, односельці хвалять Мусу за те, що він мирно виховує таку велику родину.

Одна з дружин, Забіна, зізналася, що не знала, що у коханого були інші дружини. Тепер вона змирилася зі своєю долею.

Муса, якому зараз 70 років, вирішив, що більше не хоче збільшувати сім'ю. Тепер його кохані використовують засоби контрацепції, щоб більше не вагітніти.

Сім'я Муси / Фото: instagram.com/theindotrekker

Нагадаємо, у Китаї пара 4 роки відчайдушно намагалася завагітніти. Як виявилося, дружина була незаймана.

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