Чоловік виконав "найсмертоноснішу роботу у світі", яка може відняти 30 років життя або вбити миттєво

Щоб заробити на життя, люди наражають себе на небезпеку.

Ютубер Дара Тох спробував виконати "найсмертоноснішу роботу у світі" та поділився своїм досвідом.

Як пише LADbible, відчайдух об'їздив увесь світ, відвідавши "найсмертоносніші", "найбільш населені привидами" та "найбільш інфіковані" острови, але навіть він "боровся", намагаючись не відставати від робітників, які виконують одну з найсмертоносніших робіт у світі.

Дара прилетів до Індонезії зі своїм другом і колегою Меттом Джеймсом, щоб самому спробувати видобуток сірки.

Ірландець сказав: "Робітникам тут доводиться боротися з токсичними газами, що вивергаються з вулкану, деякі з яких можуть вбити вас миттєво, а інші, схоже, різко скорочують тривалість життя робітників. Ризики для здоров'я робітників настільки великі, що важко не запитати, чому вони виконують цю роботу... Тому, щоб відповісти на це запитання, я спробував виконати її самотужки".

Тож Дара вирушив до гори Іджен – вулкану в Індонезії, що діє, відомого своїм блакитним полум'ям, щоб взяти участь у виснажливій праці, пов'язаній з видобутком сірки.

Чоловік спробував найсмертоноснішу роботу у світі / Фото: YouTube/DaraTah

Газові хмари

Дара пояснив, що він спускатиметься до шахти, розташованої біля підніжжя вулкану, документуючи "божевільні умови", в яких працюють люди.

Перша проблема, з якою стикаються працівники – це постійний потік "газових хмар", які поглинають їх, а це означає, що протигази є обов'язковим елементом екіпірування, якщо ви працюєте на зміні в Іджені.

"Газ, з яким ми зіткнемося – це суміш сірчистих газів, що надходять з глибини вулкану – деякі з них можуть вбити вас миттєво", - розповідає Дара. "Нам залишалося лише затамувати подих і сподіватися, що вітер віднесе газ. Я не очікував, що мої легені будуть подразнюватися, навіть у протигазі".

Чоловік спробував найсмертоноснішу роботу у світі / Фото: YouTube/DaraTah

Вдихання цього токсичного диму, очевидно, не є корисним для людей – але це навіть не найсмертоносніша частина роботи шахтаря з видобутку сірки на цьому вулкані.

Кислотне озеро

Кисле озеро, яке визнано найбільшим висококислотним кратерним озером у світі, розташоване на шляху до шахти, можна вважати хитромудрою пасткою, закладеною самою матір'ю-природою.

Хоча це має вигляд як ідеальне місце для приємного занурення, насправді ця рідина має небезпечно високу концентрацію сірчаної кислоти – і Дара хотів довести, наскільки вона потужна.

Дивлячись на кислотне озеро, він сказав: "Робітники повинні уникати падіння в озеро, повне кислоти. Це може мати вигляд як вода, але це одне з найнебезпечніших кислотних озер у світі. Ми перебуваємо на відстані близько 2 метрів від неймовірно концентрованої сірчаної кислоти. Хочеться стрибнути і поплавати, але якщо ти туди зайдеш, то загинеш".

Чоловік спробував найсмертоноснішу роботу у світі / Фото: YouTube/DaraTah

Потім він витягнув металевий цвях на нитці і занурив його в озеро на горі Іджен, щоб продемонструвати, чому це так смертельно – і цвях швидко почав руйнуватися.

Дара додав: "Це буквально метал, що шипить! Срань господня! Боже мій. Якщо озеро може зробити таке з металом, можете собі уявити, що воно зробить з людиною?".

Жахіття

Звідти шукач пригод вирушив на останній етап довгої подорожі, щоб дістатися сірчаної шахти. Пояснюючи, як працює "найсмертоносніша робота у світі", Дара розповів: "У підніжжі вулкану накопичується сірчаний газ. Вони вставляють ці труби вглиб вулкану, а потім із труб виходить божевільний, отруйний, токсичний газ, який згодом застигає і утворює сірку. Сірка – це хімічна речовина, яку можна видобувати лише з вулканів, що діють. Світ використовує сірку щодня. Її використовують у ліках, косметичних засобах і навіть батарейках".

Поспостерігавши за тим, як це роблять професіонали, Дара почав пробивати шлях до сірки, що, за його словами, було надзвичайно фізично складно, особливо коли ти одночасно дихаєш "шлейфами токсичного газу і не можеш дихати".

"Затримувати дихання неймовірно важливо", - сказав він. "Насправді неймовірно важко описати, наскільки там огидно. Для цих хлопців це жахлива реальність".

За словами Дара, попри те, що він був абсолютно виснажений під час видобутку близько півтора кілограма сірки, вона коштувала лише 0,25 долара. Ви повинні отримати багато цього. І це лише початок роботи, далі буде набагато гірше".

Чоловік спробував найсмертоноснішу роботу у світі / Фото: YouTube/DaraTah

Остання перешкода

Видобувши пристойну кількість сірки, робітники складають свою здобич у два плетені кошики, які балансують на жердині через плечі. Потім вони вирушають у довгий похід до кратера, який, зрештою, виявився непосильним для Дари.

"Їм доводиться нести вагу дорослого чоловіка всю дорогу догори кратером вулкану – весь час намагаючись не знепритомніти, не впасти і не надихатися газу", - говорить він.

Намагаючись впоратися з усіма цими завданнями, ютубер почав задихатися, коли наблизився до позначки 30 метрів.

"Він неймовірно важкий", - сказав він про вантаж, який ніс. "У мене неймовірно болить плече. Я не можу цього зробити".

На висоті 120 метрів Дара був змушений зупинитися і, попри численні спроби закінчити решту пекельного походу, він просто не зміг зібратись з силами.

Після своєї зміни він сказав: "Це, безумовно, одна з найважчих речей, які я коли-небудь робив. Я намагався знову, і знову, і знову, і знову, але врешті-решт я зазнав невдачі. Це так важко. Від цього мені стало погано. І вони роблять це двічі на день! Неймовірно. Неймовірно сильні люди і, на жаль, їх експлуатують такою роботою".

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