Чоловік використав 400 телефонів для прямих трансляцій заради подарунків: це закінчилося несподівано

Він виграв товари повсякденного вжитку та iPhone, заробляючи від 1400 до 2800 доларів США щомісяця на перепродажі.

У Китаї чоловіка заарештували за те, що він використовував понад 400 мобільних телефонів одночасно, щоб підвищити свої шанси на виграш подарунків у прямих ефірах.

Про це повідомляє SCMP.

Чоловіка на прізвище Ма виявили в серпні, коли він керував сотнями пристроїв у невеликому гаражі в житловому комплексі в провінції Цзянсу. Літній перехожий помітив незвичайну активність у гаражі Ма і повідомив про це до поліції, підозрюючи, що це шахрайська операція.

Ма зізнався, що використовував телефони, кожен з яких був пов'язаний з окремим акаунтом на платформі для прямих трансляцій, щоб збільшити свої шанси на виграш так званих "щасливих мішків".

Ця схема була здійсненною для Ма, оскільки "щасливі мішки" вимагали від глядача лише натиснути кнопку, щоб надіслати певне повідомлення, і дочекатися вручення призу. Ведучі прямого ефіру надавали подарунки і визначали вміст "щасливих мішків".

Чоловік використав 400 телефонів для доступу до прямих трансляцій / Фото: Weibo

Ма заявив, що він виграв різні речі, від недорогих товарів повсякденного вжитку до принтерів і останніх моделей iPhone, які він потім продавав на платформах електронної комерції, що були у вжитку. Він стверджував, що міг заробляти від 10 000 до 20 000 юанів (1 400-2 800 доларів США) на місяць.

Ма не вставляв у телефони SIM-карти, які необхідні для реєстрації нових акаунтів на китайських платформах соціальних мереж. Замість цього він купував акаунти, що вже існують, в інших людей в Інтернеті. Оскільки ці акаунти, зареєстровані на справжнє ім'я, містили особисту інформацію, поліція звинуватила Ма в порушенні права на особисту інформацію інших осіб, що є незаконним.

Хоча поліція не повідомила про конкретне покарання, згідно з китайським кримінальним законодавством, особам, які отримують, продають або надають особисту інформацію громадян, загрожує до трьох років ув'язнення або штраф.

Нагадаємо, китаєць втратив тисячі доларів у "Грі в кальмара" по-китайськи. Людям пропонують різні рівні складності: 26 днів ізоляції — 120 тисяч доларів, 9 днів — 8 тисяч доларів, а 3 дні — 930 доларів.

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