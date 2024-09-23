Чоловік, викрадений у шестирічному віці, знайдений живим через 73 роки: неймовірна історія (фото)

Жінка неймовірним чином допомогла розкрити викрадення свого давно втраченого дядька через 73 роки після того, як його схопили в парку, коли він був дитиною.

Про це пише LADbible.

79-річний Луїс Армандо Альбіно нарешті возз'єднався зі своєю біологічною сім'єю завдяки наполегливій роботі своєї племінниці, яка виявилася вирішальною у розкритті семи десятиліть таємниці того, що з ним сталося.

1951 року він грався в парку Джефферсон Сквер зі своїм 10-річним братом Роджером у Західному Окленді, штат Каліфорнія, США, коли до хлопчика підійшла жінка і заманила його в свої лапи, пообіцявши купити йому солодощі.

Тоді шестирічного Луїса перевезли через усю країну до Нью-Йорка, де місцева пара виховувала його як власного сина, а його справжня сім'я залишилася без жодних відповідей.

Луїс Альбіно / Фото: NBC Bay Area

Мама Луїса ніколи не втрачала надії, що він повернеться, але, на жаль, вона померла 2005-го у віці 92 років, так і не дізнавшись про його долю.

Але, на щастя, в родині Луїса, схоже, залишилася рішучість з'ясувати, що сталося після того фатального дня в парку, оскільки племінниця Луїса, Аліда Алекін, вирішила взятися за цю справу. Як стверджує поліція Окленда, вона "відіграла невід'ємну роль у пошуках свого дядька".

63-річна жінка залишилася в американському місті, щоб разом з поліцією, ФБР і Міністерством юстиції працювати над тим, що сталося після того, як жінка викрала Луїса. Копи, солдати і берегова охорона були викликані для допомоги в пошуках навколо затоки Сан-Франциско після того, як була піднята тривога про викрадення маленького хлопчика, але вони не знайшли жодних слідів його зникнення. Натомість вони сподівалися, що його брат Роджер зможе надати деякі зачіпки.

10-річного хлопчика допитували декілька разів, і щоразу він розповідав одну й ту ж історію, пояснюючи, що перед тим, як втекти з Луїсом, до них підійшла жінка з обмотаною навколо голови банданою.

Зрештою, справу було закрито.

Аліда пояснила, що її бабуся щодня відвідувала поліцейське бюро з розшуку зниклих безвісти, сподіваючись отримати новини про свого сина, але з часом це перетворилося на щотижневі, щомісячні, а потім і щорічні візити.

Мама Луїса з його портретом / Фото: Oakland Tribune Archives

"Вона завжди відчувала, що він живий", - розповіла вона в інтерв'ю Mercury News. "Вона забрала це з собою в могилу. Весь цей час сім'я продовжувала думати про нього. Я завжди знала, що у мене є дядько. Ми багато про нього говорили. Моя бабуся носила оригінал статті в гаманці і завжди про нього розповідала. Його фотографія завжди висіла в нашому домі".

2022 року Аліда запустила ланцюжок подій, які нарешті повернули Луїса додому. Вона вирішила заради розваги пройти онлайн-тест ДНК, результати якого повідомили їй, що у неї 22% збігів з чоловіком, який згодом виявився її зниклим дядьком.

Але зв'язавшись з ним, вона не отримала відповіді – і лише на початку цього року вона знову вирішила заглибитися в історію викрадення Луїса разом зі своїми доньками. Її діти шукали ім'я зниклого родича в Інтернеті і знайшли його фотографії на мікрофільмі в Публічній бібліотеці Окленда, які, на їхню думку, підтверджували той факт, що він все ще живий. Вони віднесли свої знахідки до ФБР і Міністерства юстиції, які відкрили нову справу про зникнення людини.

Потім Луїса розшукали на східному узбережжі і надали зразок ДНК, який підтвердив його особистість, перш ніж офіційні особи відвідали будинок матері Аліди, щоб повідомити родині, що Луїса нарешті знайшли.

"У глибині душі я знала, що це він, і коли я отримала підтвердження, я вигукнула "Так!". Ми почали плакати лише після того, як слідчі пішли. Я схопила маму за руки і сказала: "Ми знайшли його". Я була в екстазі", - пригадала жінка.

Хоча цей розвиток подій означав, що справу про зникнення людини можна закрити, ФБР заявило, що розслідування викрадення Луїса залишається відкритим – попри те, що пара, яка його виховувала, вже померла.

Виховавшись у Нью-Йорку, Луїс став пожежником і служив у морській піхоті, а також сам став батьком і дідусем.

На превелику радість Аліди, її давно втрачений дядько нарешті зміг возз'єднатися зі своїм братом Роджером, якому зараз 83 роки, в серпні цього року – але це було гірко, оскільки у брата Луїса діагностували рак, і він помер всього через місяць.

Луїс (праворуч) із братом / Фото: Alida Alequin

Говорячи про реакцію Луїса, коли вони зустрілися вперше, Аліна розповіла, що він обійняв її, поцілував у щоку і емоційно сказав: "Дякую, що знайшла мене".

"Я така щаслива, що змогла зробити це для моїх мами і дядька", - додала вона. "Це був дуже щасливий кінець. Я завжди була сповнена рішучості знайти його, і хто знає, якщо моя історія буде опублікована, вона може допомогти іншим сім'ям, які проходять через те ж саме. Я б сказала: "Не здавайтеся".

Нагадаємо, блогер через 21 рік самотужки розкрив трагічну справу про зникнення старшокласників. Цього не вдалося зробити правоохоронцям.

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