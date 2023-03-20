Чоловік викрав жінку і на два місяці зачинив її у шафі: чим все закінчилося

Вона важила менше 45 кг і мала порізи на обличчі.

У США чоловік викрав 40-річну жінку та на два місяці зачинив її у шафі.

Жертві давали дуже мало їжі, не пускали до туалету та виводили з шафи лише раз на день. Втім, їй вдалося втекти.

Як пише independent.co.uk, коли її знайшли полісмени під будинком неподалік, жінка мала порізи на обличчі і важила менше 45 кг.

Жертва розповіла, що її викрадач - 30-річний Брентон Белла. За її словами, вони були у стосунках, які перетворилися на "фізичне насильство" і призвели до того, що вона опинилася у полоні.

Жінку лікували та виписали з West Tennessee Healthcare Dyersburg.

Чоловіка ж затримали. За даними поліції, йому висунуто звинувачення у викраденні людини за обтяжливих обставин.

Нагадаємо, в США жінка померла після нападу сусідських собак, яких вона пішла годувати. Її загризли два німецькі доги на очах у маленького сина.

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