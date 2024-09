Чоловік виміняв скріпку на будинок: як йому це вдалося – фото

Канадійський блогер знайшов геніальне рішення, як отримати вічний дах над головою – він зміг виміняти скріпку на будинок за допомогою серії з 14 обмінів.

Ця історія розпочалася 2005 року, коли 26-річному Кайлу Макдональду набридло платити за дорогу оренду житла в Монреалі, і він вирішив за допомогою хитромудрої схеми здобути власний будинок.

Натхненний грою Bigger and Better, де ви обмінюєте початковий об'єкт на щось краще і повторюєте процес, Макдональд мав намір довести, чи можливо для нього і його дівчини отримати будинок.

Завдяки своїм численним угодам Макдональд зрештою отримав власний будинок вартістю 50 000 доларів, який починався з однієї-єдиної червоної скріпки.

Торги відбувалися понад рік, а червона скріпка Кайла була продана на сайті, який він створив спеціально для цього випадку. Він обміняв скріпку на ручку у формі риби, яку обміняв на дверну ручку ручної роботи, яку обміняв на похідну піч, яку обміняв на генератор Honda EX потужністю 1000 Вт.

Чоловік виміняв скріпку на будинок / Фото: instagram.com/misfihtss

Потім він обміняв його на "набір для швидкої вечірки" (порожню бочку і неонову вивіску Budweiser), яку обміняв на снігохід Bombardier, який обміняв на повністю оплачену поїздку в Яхк, Британська Колумбія, яку він обміняв на вантажівку.

Потім він обміняв її (вже майже готову) на контракт на запис, який обміняв на рік безкоштовного проживання в дуплексі у Феніксі, штат Аризона, який обміняв на вечір з рок-зіркою Елісом Купером, який обміняв на снігохід.

Потім він якось обміняв снігохід на роль у фільмі, яку обміняв на будинок вартістю 50 000 доларів у маленькому містечку Кіплінг.

"Я знав, що це можливо", - сказав він в ефірі програми BBC Today. "Ви можете зробити все, якщо захочете".

2006 року в розмові з AFP він сказав: "Ми з моєю дівчиною платили за оренду квартири в Монреалі, і я завжди хотів мати власний будинок, і ось як я вирішив це зробити. Думаю, я, можливо, перший, хто спробував це зробити в Інтернеті".

Однак пізніше Кайл вирішив продати будинок власнику ресторану, який перетворив двоповерховий об'єкт на заклад під назвою Paperclip Cottage Cafe, розташований у Кіплінгу.

Відвідувачі можуть помилуватися великою скульптурою скріпки, виставленою на загальний огляд, що є кивком на дику торговельну місію Макдональда.

Кайл детально описав свою торгову подорож у книжці One Red Paperclip: Or How an Ordinary Man Achieved His Dream with the Help of a Simple Office Supply, а також у своєму виступі на конференції TED 2015 року.

Нагадаємо, американка надихнулася історією Кайла та виміняла шпильку для волосся на будинок. Свій проєкт Trade Me Project вона розпочала у травні 2020 року і вже у листопаді 2021-го отримала будинок.

