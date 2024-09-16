Чоловік виміняв скріпку на будинок: як йому це вдалося – фото

Він здійснив 14 обмінів.
Канадійський блогер знайшов геніальне рішення, як отримати вічний дах над головою – він зміг виміняти скріпку на будинок за допомогою серії з 14 обмінів.
Про це пише LADbible.
Ця історія розпочалася 2005 року, коли 26-річному Кайлу Макдональду набридло платити за дорогу оренду житла в Монреалі, і він вирішив за допомогою хитромудрої схеми здобути власний будинок.
Натхненний грою Bigger and Better, де ви обмінюєте початковий об'єкт на щось краще і повторюєте процес, Макдональд мав намір довести, чи можливо для нього і його дівчини отримати будинок.
Завдяки своїм численним угодам Макдональд зрештою отримав власний будинок вартістю 50 000 доларів, який починався з однієї-єдиної червоної скріпки.
Торги відбувалися понад рік, а червона скріпка Кайла була продана на сайті, який він створив спеціально для цього випадку. Він обміняв скріпку на ручку у формі риби, яку обміняв на дверну ручку ручної роботи, яку обміняв на похідну піч, яку обміняв на генератор Honda EX потужністю 1000 Вт.
Потім він обміняв його на "набір для швидкої вечірки" (порожню бочку і неонову вивіску Budweiser), яку обміняв на снігохід Bombardier, який обміняв на повністю оплачену поїздку в Яхк, Британська Колумбія, яку він обміняв на вантажівку.
Потім він обміняв її (вже майже готову) на контракт на запис, який обміняв на рік безкоштовного проживання в дуплексі у Феніксі, штат Аризона, який обміняв на вечір з рок-зіркою Елісом Купером, який обміняв на снігохід.
Потім він якось обміняв снігохід на роль у фільмі, яку обміняв на будинок вартістю 50 000 доларів у маленькому містечку Кіплінг.
"Я знав, що це можливо", - сказав він в ефірі програми BBC Today. "Ви можете зробити все, якщо захочете".
2006 року в розмові з AFP він сказав: "Ми з моєю дівчиною платили за оренду квартири в Монреалі, і я завжди хотів мати власний будинок, і ось як я вирішив це зробити. Думаю, я, можливо, перший, хто спробував це зробити в Інтернеті".
Однак пізніше Кайл вирішив продати будинок власнику ресторану, який перетворив двоповерховий об'єкт на заклад під назвою Paperclip Cottage Cafe, розташований у Кіплінгу.
Відвідувачі можуть помилуватися великою скульптурою скріпки, виставленою на загальний огляд, що є кивком на дику торговельну місію Макдональда.
Кайл детально описав свою торгову подорож у книжці One Red Paperclip: Or How an Ordinary Man Achieved His Dream with the Help of a Simple Office Supply, а також у своєму виступі на конференції TED 2015 року.
Нагадаємо, американка надихнулася історією Кайла та виміняла шпильку для волосся на будинок. Свій проєкт Trade Me Project вона розпочала у травні 2020 року і вже у листопаді 2021-го отримала будинок.
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