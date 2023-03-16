Чоловік випадково дізнався, що одружений з рідною сестрою: як так сталося

Життя чоловіка ледь не зруйнувалося, коли він дізнався, що дружина, з якою він прожив у шлюбі шість років, насправді його рідна сестра.

Своєю історією він поділився на Reddit, передає Mirror.

З'ясувалося, що пару пов'язують не лише шлюбні пути після спроби врятувати життя коханої. Так, після народження другої спільної дитини обраниця чоловіка захворіла. Їй знадобилася пересадка нирки.

Чоловік пройшов обстеження, щоб з'ясувати, чи зможе він пожертвувати свою нирку, оскільки жоден з родичів не міг бути донором.

"Я знав, що це буде довгий шлях, тому вирішив пройти обстеження, щоб дізнатися, чи зможу стати донором. Днями мені зателефонували і сказали, що я підходжу. Потім лікар сказав щось про бажання провести додаткове тестування через деяку інформацію з результатів тесту на HLA (людський лейкоцитарний антиген). Я не надав цьому великого значення та погодився", - поділився він.

Але коли прийшли результати, чоловік дізнався, що в нього та його дружини "аномально високий відсоток збігів".

"Я був приголомшений і спантеличений. Лікар пояснив, що через те, як інформація ДНК передається з покоління в покоління, збіг батька з дитиною може бути не менше 50%, а у братів і сестер — від 0 до 100%" - поділився він.

Все життя чоловіка розлетілося на шматки після того, як з'ясувалося, що він генетично пов'язаний із матір'ю двох його маленьких дітей. Він пояснив, що його усиновили за дві хвилини після народження і все життя він нічого не знав про своїх біологічних батьків.

Ошелешений чоловік оговтується від шокувальної інформації. Він зізнався, що не знає, як жити далі, оскільки його сестра – його кохана дружина та мама їхніх дітей".

Зі свого боку, юзери поквапилися заспокоїти чоловіка. Вони порадили жити далі та не розлучатися:

Ви вже одружені і маєте дітей - ви не можете повернути це, тому я не бачу особливого сенсу руйнувати мости

У вас вже є діти, і вони імовірно здорові, оскільки ви не згадали жодних божевільних відхилень

Нагадаємо, житель Китаю змусив сина грати 17 годин поспіль в мобільні ігри. Чоловік вважає, що його дитина багато часу проводить у смартфоні і вирішив так його покарати.

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