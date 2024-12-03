Чоловік випадково купив гладенький батончик Mars та отримав компенсацію: скільки йому заплатили

Він зазначив, що не вимагав виплати цих коштів.

Британець отримав компенсацію у розмірі $2,53 від компанії Mars Wrigley UK після того, як розгорнув батончик Mars і виявив, що на ньому немає фірмової хвилястості.

Про це він розповів The Guardian.

34-річний Гаррі Сігер із Ейлсбері, графство Бакінгемшир, розмістив фотографію свого незвично гладкого батончика в спільноті Dull Men's Club на Facebook, і допис швидко став вірусним, зібравши сотні поширень і тисячі коментарів.

"На смак він такий самий, - сказав Сігер. Просто зверху він був набагато тонший, ось і все – не такий густий".

Сігер, який купив батончик на заправці в Оксфордширі дорогою на виставку класичних автомобілів у Бірмінгемі, зв'язався з компанією наступного дня. Він сказав, що не вимагає жодної компенсації, але йому було цікаво, що стало причиною гладкості батончика, і він хотів повідомити компанію на випадок, якщо існувала виробнича проблема, яку не було помічено.

Батончик Mars / Фото: SWNS

Mars Wrigley UK не запропонувала Сігеру пояснень, але нагородила його ваучером на 2 фунти стерлінгів, що в перерахунку на американську валюту становить 2,53 долара.

"Я думаю, що 2 фунти – це чудово, це будуть два безкоштовних батончики Mars. Можливо, вони могли б надіслати мені більше, але я не невдячний. Я вважаю, що після всього, що сталося, це дивовижно, що я отримав ваучер на 2 фунти стерлінгів", - поділився він.

Коментатори допису, знайомі з процесом виготовлення цукерок, зазначили, що плитка, найімовірніше, просто пропустила продування повітрям у машині, яка називається енробер. Процес обдування – це те, що змушує шоколад зверху закручуватися.

Нагадаємо, 23 керівників банку спантеличили клієнтів обіцянкою. Це спричинило неоднозначну реакцію серед людей.

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