Чоловік випадково виростив гігантський цукіні: його довжина приголомшує (фото)

Чоловік з Онтаріо, Канада, виростив у своєму саду цукіні довжиною 8 футів та 4,79 дюйма (256 см), який, можливо, є найдовшим за всю історію спостережень.

Про це повідомляє ThoroldToday.

Генрі Д'Анджела сказав, що подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб його цукіні були сертифіковані як найдовші у світі.

Гігантський цукіні / Фото: Bernard Lansbergen / ThoroldToday

Поточний рекордний цукіні довжиною 8 футів 3,3 дюйма (252 см) був вирощений Джоном Джованні Скозафаваїном з Ніагарського водоспаду, Онтаріо, 2014 року.

"Я не починав спеціально вирощувати найдовші", - сказав Д'Анджела. "Просто так вийшло, що він опинився на новій ділянці, на якій я ніколи раніше не вирощував. Ґрунт дуже добре підійшов для цього. Це приголомшливо".

Гігантський цукіні / Фото: Bernard Lansbergen / ThoroldToday

Він сказав, що зберігає величезні кабачки у своєму гаражі, доки не отримає відповіді від Книги рекордів Гіннеса.

"Коли наступного року в Торолді відкриють фермерський ринок, я маю привезти це як новинку", - сказав він. "Так що Торолд можна називавати володарем найбільших цукіні у світі".

Гігантський цукіні / Фото: Bernard Lansbergen / ThoroldToday

Нагадаємо, у США відбувся щорічний загальнонаціональний конкурс краси серед кажанів. Юзери обрали переможця.

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