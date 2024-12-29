Чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв: храм відмовився його повернути – фото

Індійському вірянину, який випадково впустив свій iPhone у скриньку для пожертв в індуїстському храмі, коли робив пожертву, сказали, що телефон тепер є власністю божества і не може бути повернутий.

Про це пише Oddity Central.

Минулого місяця чоловік із Ченнаї, який зі своєю сім'єю відвідав храм Арулмігу Кандасвамі в Тхірупорурі, щоб помолитися, відчув, як його iPhone вислизнув з кишені в сотню – металеву скриньку для пожертвувань – саме тоді, коли він робив пожертвування божеству-покровителю храму. Чоловік, якого називали просто Дінеш, підійшов до служителів храму і пояснив, що сталося, вимагаючи повернути йому мобільний телефон. На його здивування, вони відмовили, стверджуючи, що правила не дозволяють їм повертати будь-що, покладене до сотні, добровільно чи випадково, тому що це власність божества.

Дінеш відмовився втрачати надію отримати свій телефон і подав скаргу до посадових осіб HR та CE (Індуїстські релігійні та благодійні фонди) з проханням повідомити його, коли буде відкрито сотню. Цього місяця, коли металеву скриньку нарешті відкрили, він прийшов туди, сподіваючись отримати свій iPhone, але службовці храму залишилися при своєму рішенні.

Чоловік з iPhone / Фото: скриншот з відео

"Все, що покладено до скриньки для пожертв, навіть якщо це зроблено ненавмисно, стає частиною Божого рахунку", - пояснив Секар Бабу, міністр Департаменту індуїстських релігійних і благодійних фондів. "Згідно з практикою і традиціями храмів, будь-яке пожертвування, зроблене в сотню, безпосередньо надходить на рахунок божества цього храму. Правила не дозволяють адміністрації повертати пожертви назад вірянам".

Дінешу дозволили відновити дані з його телефону, якщо він цього забажає, а Секар Бабу сказав, що проконсультується з керівництвом храму, щоб з'ясувати, чи можна якось компенсувати збитки колишньому власникові.

Інцидент став вірусним в індійських соціальних мережах, спричинивши палкі дебати навколо рішення храму. Більшість користувачів вважають, що їхня інтерпретація була необґрунтованою.

Нагадаємо, син майстерно обманув шахраїв і повернув $21 000, які вони поцупили в його батька. Він розсекретив, яким був план.

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