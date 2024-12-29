Чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв: храм відмовився його повернути – фото

Йому заявили, що телефон тепер є власністю божества.
Індійському вірянину, який випадково впустив свій iPhone у скриньку для пожертв в індуїстському храмі, коли робив пожертву, сказали, що телефон тепер є власністю божества і не може бути повернутий.
Про це пише Oddity Central.
Минулого місяця чоловік із Ченнаї, який зі своєю сім'єю відвідав храм Арулмігу Кандасвамі в Тхірупорурі, щоб помолитися, відчув, як його iPhone вислизнув з кишені в сотню – металеву скриньку для пожертвувань – саме тоді, коли він робив пожертвування божеству-покровителю храму. Чоловік, якого називали просто Дінеш, підійшов до служителів храму і пояснив, що сталося, вимагаючи повернути йому мобільний телефон. На його здивування, вони відмовили, стверджуючи, що правила не дозволяють їм повертати будь-що, покладене до сотні, добровільно чи випадково, тому що це власність божества.
Дінеш відмовився втрачати надію отримати свій телефон і подав скаргу до посадових осіб HR та CE (Індуїстські релігійні та благодійні фонди) з проханням повідомити його, коли буде відкрито сотню. Цього місяця, коли металеву скриньку нарешті відкрили, він прийшов туди, сподіваючись отримати свій iPhone, але службовці храму залишилися при своєму рішенні.
"Все, що покладено до скриньки для пожертв, навіть якщо це зроблено ненавмисно, стає частиною Божого рахунку", - пояснив Секар Бабу, міністр Департаменту індуїстських релігійних і благодійних фондів. "Згідно з практикою і традиціями храмів, будь-яке пожертвування, зроблене в сотню, безпосередньо надходить на рахунок божества цього храму. Правила не дозволяють адміністрації повертати пожертви назад вірянам".
Дінешу дозволили відновити дані з його телефону, якщо він цього забажає, а Секар Бабу сказав, що проконсультується з керівництвом храму, щоб з'ясувати, чи можна якось компенсувати збитки колишньому власникові.
Інцидент став вірусним в індійських соціальних мережах, спричинивши палкі дебати навколо рішення храму. Більшість користувачів вважають, що їхня інтерпретація була необґрунтованою.
Нагадаємо, син майстерно обманув шахраїв і повернув $21 000, які вони поцупили в його батька. Він розсекретив, яким був план.
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