Чоловік випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів: що це був за смаколик

Тепер він просить компанію розщедритися та все ж таки виплатити йому частину призових грошей.

Британський YouTube-блогер Адам Девіс випадково з'їв шоколадне яйце Cadbury Creme за 12 тисяч доларів.

Так, компанія Cadbury випустила всього 280 яєць, які зроблені із молочного та білого шоколаду. Власники таких цукерок могли отримати чималий грошовий приз.

Чоловік знімав новий ролик у своєму фургоні та ненароком з'їв призову цукерку. Про те, що блогер поласував виграшним смаколиком, вказали його підписники.

Зі свого боку, Девіс зізнався, що був дуже голодним і не звернув уваги на колір начинки яйця.

"Я не почуваюся зле через те, що з'їв його. Хто ще може похизуватися, що з'їв 12 тисяч за 30 секунд. Гроші приходять і йдуть, а історія про епічний провал триває все життя. Але так, очевидно, що гроші отримати було б непогано", - прокоментував він.

Тепер Адам закликає шоколадного гіганта розщедритися та все ж таки виплатити йому частину призових грошей. Втім, поки що він не отримав відповіді.

Нагадаємо, "моторошний голос" у голові зробив жінку дуже багатою. Американка йшла до супермаркету по продукти, коли її зупинив внутрішній голос і наказав негайно придбати лотерейний білет.

Читайте також: