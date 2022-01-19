Чоловік випадково знайшов рідкісну англійську монету з Генріхом III: її вартість оцінюють в $546 тис.

Аматор-шукач скарбів не підозрював, наскільки цінною є монета, доки не оприлюднив її фотографію в Facebook.

Британець знайшов у полі в графстві Девон одну з перших золотих момент в Англії "Золотий пенні Генріха III", вартість якої оцінюють у понад пів мільйона доларів.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що на монеті, викарбуваній приблизно в 1257 році, зображений колишній англійський король, що сидить на заможно прикрашеному троні зі скіпетром і державою в руках. Це одне з восьми відомих знайдених пенні, більшість з яких виставляються в музеях.

За даними видання, власник знахідки, який побажав залишитися анонімним, не знав, наскільки цінною є ця монета, доки не оприлюднив її фотографію в Facebook. Допис побачив нумізмат аукціонного будинку "Spink & Son" Грегорі Едмунд.

"Це було випадкове відкриття за цілком законних пошуків у межах компетенції, і це просто той випадок, коли цей конкретний шукач не зовсім усвідомлював, наскільки важливою була знахідка, доки не запитав думку експерта", - поділився Едмунд.

Відповідно до Закону Сполученого Королівства про скарби від 1996 року, аматор, який знайшов монету, може залишити її собі або продати, оскільки вона не вважається частиною ширшого відкриття.

"Те, що вона пережила три чверті тисячоліття відносно неушкодженою, справді є дивом, - поділився власник знахідки. - Як і у будь-якого любителя, який продовжує мріяти, моє бажання того дня збулося, і мені просто пощастило".

За оцінками лондонського Spink & Son, який в неділю пустить монету з молотка, лот може вартувати близько 400 тисяч фунтів стерлінгів або 546 тисяч доларів.

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