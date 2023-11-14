Чоловік випадково зняв на камеру свій серцевий напад – відео

Користувачі Мережі були шоковані після того, як чоловік завантажив жахливе відео, на якому у нього стався серцевий напад.

Про це пише ladbible.com.

Ален Бруно опублікував відеозапис на YouTube ще 2015 року, вирішивши зняти себе після того, як протягом декількох днів відчував низку "дивних" симптомів.

Почавши запис з того, що він став почуватися некомфортно у ванні, він навіть не очікував, що йому доведеться зігнутися навпіл від болю, коли він пережив серцевий напад у прямому ефірі на камеру.

Він сказав, що це була "найстрашніша річ, яка колись з ним сталася".

У підписі до відео він пояснив: "Сьогодні під час підготовки до нового відео ці симптоми виявились серцевим нападом. Мені було боляче, і я запанікував. Я думав, що вмираю. На щастя, мій сусід по кімнаті прийшов додому рано і одразу зателефонував 911. Зараз зі мною все гаразд, але мені доведеться бути обережним все життя, тому що в моїй сім'ї є хвороби серця. Бережіть себе!".

На шокувальних кадрах, які було переглянуто понад 5,3 мільйона разів, видно, як Ален почувається некомфортно, миється у ванні, а потім звертається до своєї аудиторії. Однак, перш ніж він встигає вимовити хоча б декілька слів, він зупиняється і каже: "Якого біса", перш ніж покласти руку собі на груди.

Біль посилився настільки, що він зігнувся, хапаючись за груди.

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Один із глядачів сказав, що кожен може повчитися на досвіді Алена, зазначивши: "Це чудовий приклад того, чому ніколи не слід боятися телефонувати до служби порятунку, коли ви відчуваєте щось, що здається вам неправильними. Цей бідний хлопець міг бути за 60 секунд від смерті.

"Він такий молодий і у добрій формі. Жахливо, що це може статися будь-якої миті з ким завгодно", — додав другий, а третій написав: "Найгірше те, що якби він знепритомнів від болю, то ймовірно, потонув би".

Четвертий похвалив: "Дякую, що опублікували цей страшний, але інформативний досвід. Нам завжди говорять, на які симптоми слід звернути увагу, але це дійсно допомагає побачити, що це відбувається насправді і який це вигляд має".

Нагадаємо, жінка з двома матками вагітна дівчинкою в кожній. Вона може народити дітей з інтервалом у декілька годин або навіть днів.

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