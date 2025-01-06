Чоловік випав із машини коханки і помер: його дружина вимагала від суперниці 82000 доларів

У Китаї вдова чоловіка, який загинув, коли його викинуло з машини коханки під час аварії, не змогла домогтися компенсації в розмірі 600 000 юанів (82 000 доларів США) в суді.

Про це повідомляє SCMP.

Чоловік на прізвище Ван зі східної провінції Цзянсу познайомився зі своєю коханкою на прізвище Лю 2022 року і розпочав позашлюбний зв'язок. У липні 2023 року вночі п'яний Ван випав з автомобіля BMW, який належав Лю, коли жінка бувла за кермом.

Лю негайно зупинила машину, перевірила стан Вана і викликала швидку допомогу. Чоловіка доправили до лікарні, де через 24 години оголосили про його смерть внаслідок черепно-мозкової травми.

Поліцейське розслідування показало, що перед аварією закохані говорили про розрив стосунків. Лю вперше сказала Вану, що хоче піти від нього, але отримала відмову. У ніч своєї загибелі Ван написав Лю повідомлення з проханням повернути браслет і SIM-карту, які він їй купив. Він поїхав до неї додому і розбив її машину, а потім попросив її підвезти його і повечеряти разом. Коли вони виходили з ресторану опівночі, Ван попросив Лю підвезти його, оскільки він був п'яний. Ван не пристебнув пасок безпеки і випав з машини.

Поліція не поклала на Лю відповідальність за аварію, хоча і не уточнила причину падіння Вана з автомобіля.

Деякі користувачі Мережі припустили, що це сталося через те, що двері автомобіля не були зачинені належним чином.

Дружина, діти і батьки Вана декілька разів вимагали компенсації від Лю, перш ніж звернулися до суду і попросили 600 000 юанів. Суд не підтримав її вимогу і лише зобов'язав Лю виплатити компенсацію в розмірі 65 000 юанів (8 900 доларів США).

Суд заявив, що Лю "не допустила серйозної недбалості або великої відповідальності у цій справі".

Суддя сказав, що вони часто беруть до уваги втрату родичів жертв під час ухвалення рішень, пов'язаних із нещасними випадками, які спричинили смерть або серйозні травми, але вони повинні виносити справедливі рішення, засновані на фактах і законах.

"Мораль цієї історії полягає в тому, що не варто мати позашлюбних зв'язків", - сказав один з юзерів. "Це досить серйозне покарання для чоловіка і його коханки", - додав інший.

Нагадаємо, опальний банкір хитрощами змусив сина розірвати заручини і сам одружився з його дівчиною. Своїм щастям він насолоджувався недовго.

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