Чоловік випив 2000 пінт пива за 200 днів: скільки він витратив грошей та вжив калорій – фото, відео

Британець щасливий, що досягнув своєї мети та став блогером.

Чоловік, який мав намір випити 2000 пінт за 200 днів, нарешті досягнув своєї мети.

Про це пише ladbible.com.

Протягом останніх 200 днів творець TikTok Джон Мей документував своє вживання алкоголю в Мережі. Він підрахував, що витратив майже 8000 фунтів стерлінгів та вжив понад 360 000 калорій.

Усе почалося з того, що Джон побачив, як хтось поставив перед собою завдання випити 1000 пінт пива за рік. Чоловік вирішив, що може досягти більшого.

Джон Мей / Фото: ladbible.com

Аби виконати завдання, британець випивав по 10 келихів пива на день, що набагато перевищує рекомендовану межу кількості алкоголю, яку людина може безпечно вжити.

Хоча він стверджував, що в останній день змагання випив 19 пінт і трохи перевищив планку в 2000, він сказав, що максимум, який він колись випивав за один день, було 25, і "вночі він опинився в кущах".

Мей також задоволений тим, що TikTok став його роботою на повну ставку: "Це безперечно покращило моє життя: замість того, щоб вставати і виконувати звичайну роботу, я можу обирати, коли мені працювати. Це також означає, що я можу набагато більше займатися волонтерством і допомагати деяким справам. Наразі завдяки цьому я маю близько 108 000 підписників. Люди кажуть мені: "Коли буде відео, коли буде відео?". Також я допоміг чималій кількості пабів".

Тож тепер новоспечений блогер планує об'їхати кожне місто Великої Британії та знімати огляди пабів.

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