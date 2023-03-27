Чоловік випробував нову симуляцію смерті та поділився, що відчував (відео)

Учасники були стурбовані тим, що переживання смерті - це "дуже погано для психіки".

Нова симуляція віртуальної реальності (VR) у Мельбурні, Австралія, дає людям можливість випробувати, як це померти.

Виставка The Passing Electrical Storms Шона Гладуелла відбувається в Національній галереї Вікторії. Про це пише ladbible.com.

"Розширену реальність" (XR) Гладуелл описує як медитативну та тривожну. Симуляція проводить учасників через імітацію деескалації життя, від зупинки серця до смерті мозку, даючи їм уявлення про те, що може статися в останні хвилини.

Досвід включає компонент виходу з тіла, що дозволяє учасникам побачити себе в окулярах.

Користувач TikTok croom12, який випробував таку симуляцію, поділився, що учасники лягають в ліжко, яке вібрує, потім лікарі оточують їх та імітують нездатність їх оживити.

Він додав, що учасники потім "пропливають повз них у космос". Людей підключають до монітора серцевого ритму і вони можуть вийти із симуляції у будь-який час, піднявши руку.

@croom12 Its Actually pretty hectic. Doctors trying to revive you, vibrating bed and floating into space. ♬ original sound - Marcus

Виставка викликала неоднозначну реакцію у людей: одні визнали її інтригуючою, інші ж стурбовані, що переживання смерті - це "дуже погано для психіки".

Виставка є частиною заходу Melbourne Now та відкрита для відвідування.

Нагадаємо, американець вирішив заморозити себе та свою сім'ю у резервуарах з рідким азотом. За словами чоловіка, "чуття підказує" йому, що через 100 років люди матимуть технологію, яка зможе оживляти мертвих.

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