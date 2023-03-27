Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Чоловік випробував нову симуляцію смерті та поділився, що відчував (відео)

Чоловік випробував нову симуляцію смерті та поділився, що відчував (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
975
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловік випробував нову симуляцію смерті та поділився, що відчував (відео)

Фото: скриншот з відео

Учасники були стурбовані тим, що переживання смерті - це "дуже погано для психіки".

Нова симуляція віртуальної реальності (VR) у Мельбурні, Австралія, дає людям можливість випробувати, як це померти.

Виставка The Passing Electrical Storms Шона Гладуелла відбувається в Національній галереї Вікторії. Про це пише ladbible.com.

"Розширену реальність" (XR) Гладуелл описує як медитативну та тривожну. Симуляція проводить учасників через імітацію деескалації життя, від зупинки серця до смерті мозку, даючи їм уявлення про те, що може статися в останні хвилини.

Досвід включає компонент виходу з тіла, що дозволяє учасникам побачити себе в окулярах.

Користувач TikTok croom12, який випробував таку симуляцію, поділився, що учасники лягають в ліжко, яке вібрує, потім лікарі оточують їх та імітують нездатність їх оживити.

Він додав, що учасники потім "пропливають повз них у космос". Людей підключають до монітора серцевого ритму і вони можуть вийти із симуляції у будь-який час, піднявши руку.

@croom12

Its Actually pretty hectic. Doctors trying to revive you, vibrating bed and floating into space.

♬ original sound - Marcus

Виставка викликала неоднозначну реакцію у людей: одні визнали її інтригуючою, інші ж стурбовані, що переживання смерті - це "дуже погано для психіки".

Виставка є частиною заходу Melbourne Now та відкрита для відвідування.

Нагадаємо, американець вирішив заморозити себе та свою сім'ю у резервуарах з рідким азотом. За словами чоловіка, "чуття підказує" йому, що через 100 років люди матимуть технологію, яка зможе оживляти мертвих.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
975
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація