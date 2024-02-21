Чоловік вирішив подарувати дім та машину однокласниці, яка робила його домашні завдання

Він захищав її від дітей, які з неї знущалися через інвалідність.

Жінка, яка робила домашнє завдання за хлопчика в школі в обмін на те, що з неї не знущатимуться діти, перебуває в "повному шоці" після того, як він запропонував купити їй будинок на знак подяки.

Про це пише Mirror.

29-річна дівчина, яка страждає на церебральний параліч – неврологічний розлад, що впливає на контроль м'язів та рухові навички, – сказала, що її інвалідність спричинила проблеми в школі, що зробило її легкою мішенню для знущань.

Коли знущання посилилися, один із популярних хлопців почав її захищати, а коли він залишив їй свої зошити, вона зрозуміла домовленість.

Вона сказала: "І так почалися наші симбіотичні стосунки. Знущання припинилося, і я щодня робила йому домашнє завдання. Ми ніколи про це не говорили. Так тривало майже три роки, і його оцінки пішли вгору. Я була просто вдячна, що можу почуватися спокійно у школі. Ми закінчили навчання і більше ніколи не розмовляли, і я його більше не бачила".

Однак нещодавно він звернувся до неї в Instagram і розповів, як добре йому жилося. Також він запропонував купити їй будинок та машину: "Спочатку я подумала, що це шахрайство, але ми зв'язалися відеозв'язком, він показав мені речі, і це виявилося правдою".

Вона додала, що він став успішним бізнесменом, який тепер має мільйони і живе за кордоном: "Він сказав, що завжди пам'ятав мене, бо я допомогла йому досягти того, що у нього є зараз. Він сказав, що хоче віддячити мені, бо знає, як важко бути людиною з інвалідністю та жінкою, особливо у моїй країні".

Також їй зателефонували з дорогого медичного центру та повідомили, що цей чоловік оплатив для неї три роки фізіотерапії.

"Я все ще думала, що це жарт, тож пішла туди і зрозуміла, що це правда. Я вже провела перші два сеанси, і моє тіло почувається набагато краще", - поділилася вона.

Зізнавшись, що вона все ще "шокована і спантеличена" ситуацією, жінка запитала поради у читачів на Reddit. Багато хто переконував її прийняти його пропозицію: "Він хоче сказати дякую зараз", "Пам'ятайте, що для справді багатих людей те, що нам здається дуже щедрим, — це грошовий еквівалент купівлі обіду. Насолоджуйтесь терапією, і нехай вона й надалі приносить вам полегшення!", "Він мільйонер. Нехай він купить тобі машину та будинок", "Це хороший жест, ви повинні прийняти його та бути вдячною, не відмовляти тому, хто намагається бути добрим".

Нагадаємо, жінка кинула бойфренда після виграшу мільйона в лотерею. Тепер він вимагає половину призу.

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