Чоловік вирішив потішити дружину та сам собі зробив вазектомію – фото, подробиці

Тайванський пластичний хірург привернув до себе багато уваги завдяки тому, що поділився в соціальних мережах відео, на якому він робить собі вазектомію як подарунок дружині.

Про це пише Oddity Central.

Чен Вейнонг, батько трьох дітей, який працює в клініці пластичної хірургії в місті Тайбей, став зіркою Мережі після того, як поділився досить незвичним відео у своїх профілях у Facebook та Instagram. Щоб заспокоїти дружину, молодий лікар вирішив зробити вазектомію, а щоб переконатися у відсутності ризику невдалої операції, він зробив її сам, записавши весь процес на відео в освітніх цілях. Після представлення списку з 11 етапів операції, Чен отримав місцеву анестезію, а потім почав, так би мовити, працювати над собою. Оскільки оперувати себе не дуже звично, процедура, яка зазвичай займає близько 15 хвилин, у результаті зайняла годину, але все минуло успішно.

"Це було дивне відчуття – торкатися і накладати шви на власну уретру", - розповів Чен Вейнонг своїм підписникам у соціальних мережах. "У випадку з жіночими матковими трубами це дуже складно, але у випадку з чоловіками це відносно легше, тому що проблема в основному вирішується шляхом знаходження сім'явивідної протоки ззовні і її перев'язування".

Чен Вейнонг / Фото: скриншот з відео

Відео Чена стало вірусним, зібравши понад 4 мільйони переглядів всього за декілька днів, але хоча більшість людей високо оцінили його мужність, навички та любов до дружини, деякі висловили занепокоєння щодо безпеки процедури, яку він провів самостійно. Молодий лікар пояснив, що він є ліцензованим хірургом і що вазектомія була проведена на свій страх і ризик, в неробочий час, під наглядом уролога. Проте він застеріг усіх не наслідувати його приклад, а знайти кваліфікованого уролога.

Тайванський лікар розповів, що в ніч після операції він відчував деякий біль і дискомфорт, але коли прокинувся наступного ранку, з ним все було гаразд. Його охрестили "найсміливішим чоловіком Тайваню" за те, що він зробив собі вазектомію.

Після попереднього розслідування Департамент охорони здоров'я Тайбея підтвердив, що доктор Чен, кваліфікований лікар, не зіткнувся з жодними юридичними проблемами внаслідок виконання процедури над собою.

Нагадаємо, жінка сама собі зробила кесарів розтин кухонним ножем. Вона не хотіла ризикувати втратою дитини.

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