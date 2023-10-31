Чоловік вирішив прибрати мамин будинок та був наляканий знахідкою у шафі: що там було

Чоловік із Великої Британії вирішив навести лад у будинку своєї матері, поки вона була в лікарні, та наткнувся на моторошну знахідку у шафі.

Про це пише Daily Star.

Леслі Гарві завжди було цікаво, що ж заховано в шафі нагорі будинку його дитинства в Північному Вельсі. Йому сказали, що там зберігаються залишки речей, які належали колишнім орендарям під час війни.

5 травня 1960 року, зламавши дверцята шафи нагорі сходів, 29-річний таксист виявив муміфіковане тіло людини, замкненої всередині протягом 20 років. Тіло було під товстим шаром павутиння та пилу, мухи здавна їли обличчя, а моль знищувала волосся та одяг.

Спочатку його маму, 65-річну Сару допитували у лікарні, і зрештою вона впізнала в трупі колишню орендарку Френсіс Еліс Найт. Жінка проживала окремо від свого чоловіка-дантиста, від якого вона отримувала щотижневу допомогу.

У свої 60 років вона була частково покалічена і часто скаржилася на сильні м'язові болі після того, як винаймала кімнату у Сари Гарві під час Другої світової війни. Жінка сказала поліції, що не знала, чим їй зайнятися в одну ніч 1940 року, і спустилася вниз, щоб приготувати чай.

Коли вона повернулася, то виявила, що Френсіс Найт уже мертва. Але замість того, щоб комусь розповісти, вона затягла тіло до шафи і замкнула його, а потім обманним шляхом отримувала від свого квартиранта поштою 2 фунти на тиждень (з роками ця сума склала 2099 фунтів).

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Оскільки тіло прилипло до лінолеуму на підлозі шафи, його витягли садовою лопатою, перш ніж мумію, що затверділа, доставили до моргу, де проводилися подальші дослідження.

Ця історія захопила світові засоби масової інформації, зачаровані загадкою "Мумії в шафі".

Патологоанатомам довелося занурити тіло у ванну з розчином гліцерину на тиждень, доки воно не стало досить м'яким для проведення внутрішніх досліджень. Пов'язка від панчохи та борозенки на шиї дозволили припустити, що причиною смерті стало удушення, і поліція розцінила цю справу як розслідування вбивства.

На суді над Гарві звинувачення стверджувало, що незабаром після того, як їй дали дозвіл отримати гроші Найт, вона задушила її панчохою. На свій захист вона повідомила суд, що Найт страждала на сильну застуду, тому одягала панчоху на шию для лікування захворювань горла.

Присяжним повідомили, що звинувачення не в змозі довести, що зав'язаний у вузол одяг був розтягнутий.

Сару виправдали у звинуваченні у вбивстві, але вона була визнана винною в отриманні грошей обманним шляхом у період від травня 1940 року до квітня 1960 року. Її засудили до 15 місяців ув'язнення. Після звільнення вона переїхала жити до будинку для літніх людей і незабаром померла від раку.

Жахливе відкриття і загадка нерозкритої смерті Найт досі залишаються предметом розмов місцевих мешканців через десятиліття.

Реймонд Вон, офіцер поліції у відставці, розповів UK Horizons: "Цей випадок був незвичайним випадком з усіх, з якими коли-небудь стикалася поліція, зокрема з патологіями. Це було перше муміфіковане тіло, яке я коли-небудь бачив, і я пам'ятатиму його все життя".

Нагадаємо, пара виявила послання у пляшці на пляжі, але жахнулася від написаного. Чоловік та жінка, які очікували знайти любовну записку, показали відео, що там було.

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