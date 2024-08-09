Чоловік виростив найважчий баклажан у світі: фото та вага гіганта

Гігантський баклажан зі штату Айова, США, вагою 3,778 кг, був визнаний найважчим баклажаном у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вагою приблизно як дорослий йоркширський тер'єр, він більш ніж у 10 разів більший за звичайний баклажан, який можна знайти в продуктовому магазині.

Висаджений Дейвом Беннеттом на початку квітня, баклажан-рекордсмен був зібраний у Блумфілді, штат Айова, 31 липня. Його розмір склав 71,12 см в обхваті та 35,56 см заввишки від стебла до основи.

Найважчий у світі баклажан / Фото: Guinness World Records

Щоб поділитися досягненням з іншими мешканцями Айови, дивовижний баклажан буде виставлений на загальний огляд на ярмарку штату.

Садівник-любитель Беннетт, який також вирощує інші фрукти та овочі, такі як гарбузи, кабачки та дині, а також хризантеми, зізнався, що не дуже любить баклажани: "Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб коли-небудь їв їх... Але пам'ятаю, що мій батько любив їх. Якби він все ще був тут з нами, він би намагався змусити мене їх з'їсти".

Дейв Беннетт / Фото: Guinness World Records

Найважчий баклажан, який Беннетт виростив до цього часу, важив 2,54 кг, що вважалося рекордом Північної Америки. Материнське насіння для нового світового рекордсмена було отримане з того ж плоду 2022 року.

Відповідаючи на запитання, що, на його думку, вплинуло на результат цього року, Беннетт сказав: "Я думаю, що він став таким великим завдяки змінам, які я вніс у свій ґрунт. Крім того, погода була на моєму боці".

Найважчий у світі баклажан / Фото: Guinness World Records

Але не все було гладко. Беннетт каже, що рослина витримала декілька нападів жуків на початку вегетації, а також низку сильних штормів.

Забігаючи наперед, Беннетт розповів, що збиратиме насіння зі свого рекордсмена і ділитиметься ним з клубами, щоб інші могли спробувати виростити мегабаклажан з рослини з перевіреними "гігантськими генами". Звісно, декілька насінин він залишить собі, оскільки впевнений, що "цілком можливо виростити важчий".

Найважчий у світі баклажан / Фото: Guinness World Records

Коли справа доходить до головних порад для тих, хто хоче покращити свої баклажани, Беннетт радить: "Просто підтримуйте ґрунт у належному стані та удобрюйте його. Налаштуйтеся на мегацвітіння; після цього обріжте всі нові пагони. І сподівайтеся на краще!".

Найважчий у світі баклажан / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, раніше в Австралії виростили найважчу лохину з усіх коли-небудь зафіксованих. Ягода на 4,2 г важча за попередню рекордсменку.

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