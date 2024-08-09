Чоловік виростив найважчий баклажан у світі: фото та вага гіганта

Він у дев'ять разів важчий за футбольний м'яч.
Гігантський баклажан зі штату Айова, США, вагою 3,778 кг, був визнаний найважчим баклажаном у світі.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Вагою приблизно як дорослий йоркширський тер'єр, він більш ніж у 10 разів більший за звичайний баклажан, який можна знайти в продуктовому магазині.
Висаджений Дейвом Беннеттом на початку квітня, баклажан-рекордсмен був зібраний у Блумфілді, штат Айова, 31 липня. Його розмір склав 71,12 см в обхваті та 35,56 см заввишки від стебла до основи.
Щоб поділитися досягненням з іншими мешканцями Айови, дивовижний баклажан буде виставлений на загальний огляд на ярмарку штату.
Садівник-любитель Беннетт, який також вирощує інші фрукти та овочі, такі як гарбузи, кабачки та дині, а також хризантеми, зізнався, що не дуже любить баклажани: "Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб коли-небудь їв їх... Але пам'ятаю, що мій батько любив їх. Якби він все ще був тут з нами, він би намагався змусити мене їх з'їсти".
Найважчий баклажан, який Беннетт виростив до цього часу, важив 2,54 кг, що вважалося рекордом Північної Америки. Материнське насіння для нового світового рекордсмена було отримане з того ж плоду 2022 року.
Відповідаючи на запитання, що, на його думку, вплинуло на результат цього року, Беннетт сказав: "Я думаю, що він став таким великим завдяки змінам, які я вніс у свій ґрунт. Крім того, погода була на моєму боці".
Але не все було гладко. Беннетт каже, що рослина витримала декілька нападів жуків на початку вегетації, а також низку сильних штормів.
Забігаючи наперед, Беннетт розповів, що збиратиме насіння зі свого рекордсмена і ділитиметься ним з клубами, щоб інші могли спробувати виростити мегабаклажан з рослини з перевіреними "гігантськими генами". Звісно, декілька насінин він залишить собі, оскільки впевнений, що "цілком можливо виростити важчий".
Коли справа доходить до головних порад для тих, хто хоче покращити свої баклажани, Беннетт радить: "Просто підтримуйте ґрунт у належному стані та удобрюйте його. Налаштуйтеся на мегацвітіння; після цього обріжте всі нові пагони. І сподівайтеся на краще!".
Нагадаємо, раніше в Австралії виростили найважчу лохину з усіх коли-небудь зафіксованих. Ягода на 4,2 г важча за попередню рекордсменку.
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