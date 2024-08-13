Чоловік виростив вдома орхідею з рекордними 159 квітками – фото, відео

Канадієць Кевін Інгліш побив свій власний рекорд за кількістю квітів на орхідеї (моноподіальній) – 159.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Кевін виростив свою рекордну квітку у себе вдома у Ватерлоо, Онтаріо, представивши її світу у березні.

Він сказав: "Цього року я хотів побити свій попередній рекорд за кількістю квітів на моноподіальній орхідеї, щоб розширити межі досягнення та встановити новий стандарт".

Спочатку цей рекорд було встановлено Ши Юаньфеном (Китай) 2014 року з 91 квіткою. Карен Бартлетт (Велика Британія) здобула титул 2016 року зі 106 квітами, а Кевін побив рекорд 2023-го зі 131, перш ніж повернутися ще раз, щоб відібрати титул у себе із ще більшою рослиною.

Орхідея з найбільшою кількістю квіток / Фото: Guinness World Records

Моноподіальна орхідея – це орхідея, яка росте вертикально з одного стебла, щоб виробляти листя і квіти. Але жодна рослина раніше не виготовляла так багато квітів.

Кевін зібрав декількох свідків, зокрема члена Ради директорів Садівничого товариства Ватерлоо, щоб контролювати його гігантське завдання за підрахунком кожної зі 159 квіток на його орхідеї. І це було непросте завдання. Він пояснив: "Щоб забезпечити точний підрахунок, я прикріпив маркери до кожної квітки та гілки орхідеї, гарантуючи, що кожна окрема квітка може бути ідентифікована і точно підрахована. З маркерами на місці я систематично переміщався рослиною, методично підраховуючи кожну квітку. Дотримання точності мало першорядне значення, тому я провів два ретельні підрахунки, видаляючи маркери в міру просування, щоб запобігти підрахунку будь-якої квітки більше одного разу. Протягом усього процесу неупереджені свідки уважно стежили за кожним підрахунком, забезпечуючи точність остаточного числа".

У приголомшливої орхідеї Кевіна блідо-рожеві квіти з глибшими рожевими плямами, розкиданими пелюстками. На кожному стеблі по декілька кольорів, і всі вони граційно звисають у неперевершеній квітковій композиції.

Коли Кевін закінчив свій рахунок, його свідки вітали його, аплодували та давали йому п'ять. "І це має бути новим світовим рекордом", - сказав Кевін, показуючи великий палець догори в камеру.

Нагадаємо, жінка-кіборг вставила всередину тіла прах свого покійного чоловіка. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість технологічних імплантів у тілі.

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