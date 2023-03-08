Чоловік вирушив у "велике плавання" із вітрилом з простирадла та швабри: чим все закінчилося

В Австралії чоловік плавав річкою у човні, в якому було зроблене вітрило зі "швабри та простирадла". Його довелось рятувати.

Про це пише abc.net.au.

Чоловік не зміг сам доплисти до берега на озері Джордж через негоду. Інцидент стався неподалік від Канберри, Нового Південного Уельсу. Свідки розповіли, що чоловік зробив вітрило зі "швабри та простирадла". Він мав лише одне весло і веслував колами приблизно за 2 кілометри від південно-західного берега озера.

"До служби порятунку Нового Південного Уельсу надійшов виклик про допомогу, коли на озері Джордж знайшли чоловіка, який веслував на невеликому судні. Чоловік почав веслувати вдень, коли погода була спокійнішою, і застряг на озері, коли посилився вітер", - повідомив речник місцевих рятувальників.

Фото: abc.net.au.

На місце події прибули рятувальники. Потерпілий зміг безпечно допливти до берега, використовуючи фари автомобіля місцевої служби порятунку, як орієнтир. Згодом фахівці допомогли потерпілому вибратись із човна.

Нагадаємо, рятувальники тварин у Нью-Джерсі намагаються знайти власника рябого кулястого пітона, якого за своїм холодильником помітив місцевий мешканець.

Читайте також: