Чоловік забезпечує електроенергією весь свій будинок за допомогою унікальної установки, що складається з сонячних панелей і понад 1 000 використаних акумуляторів для ноутбуків.

Про це пише Oddity Central.

Те, що почалося 9 років тому як простий план проєкту "зроби сам", опублікований на Інтернет-форумі, сьогодні називають монументальним досягненням, як з точки зору сталої енергетики, так і з точки зору перероблення батарейок.

Користувач Second Life Storage Глубукс роками збирав батареї для ноутбуків і під'єднував їх до сонячних панелей, щоб стати повністю незалежним в плані електроенергії.

"Я вже виробляю частину необхідної мені електроенергії. У мене є сонячна панель потужністю 1,4 кВт на даху, старий акумулятор для навантажувача на 24 В 460 Ач, контролер заряду Victron MPPT 100/50, понижувач напруги Victron з 24 В на 12 В та інвертор Victron потужністю 3 кВА", - писав Глубукс у листопаді 2016 року. "У планах – побудувати сарай, щоб розмістити всі акумулятори та контролер заряду/інвертори. Я почав збирати батареї для ноутбуків декілька місяців тому, наразі у мене їх близько 650".

Акумуляторна установка

Але це був лише початок для цього цілеспрямованого ентузіаста. З часом він зібрав понад 1 000 вживаних акумуляторів для ноутбуків, які врешті-решт встановив на окремому складі, приблизно за 50 метрів від свого будинку. Спочатку швидкість розрядки батарей була нерівномірною через відмінності в елементах, через що деякі з них розряджалися швидше, ніж інші, тому Глубукс почав розбирати батареї ноутбуків і розкладати елементи на спеціальні стелажі.

Акумуляторна установка

Scienceclock повідомляє, що геніальна установка чоловіка працює безперервно протягом останніх восьми років, і за цей час жоден елемент батареї не вийшов з ладу. Це приголомшлива статистика, враховуючи саморобний характер проєкту.

З роками потужність виробництва енергії Глубукса зросла з 7 кВт-год до 56 кВт-год завдяки додаванню декількох сонячних панелей, але саме його система зберігання приголомшила багатьох ентузіастів, які займаються саморобкою. Вона надзвичайно ефективна і є чудовим прикладом того, як можна обмежити електронні відходи.

