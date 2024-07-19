Чоловік вистрелив у себе уві сні після того, як йому наснилося пограбування – фото

Його госпіталізували, а згодом висунули два звинувачення.
Чоловіка з Іллінойсу заарештували після того, як він випадково вистрелив у себе під час нічного сну жахів.
Про це пише LADbible.
У ніч проти 10 квітня 62-річному Марку Дікарі наснився грабіжник, який вдерся до його будинку. Під час жахливого сну він схопив револьвер .357 Magnum і вистрілив у темряву, перш ніж біль у нозі розбудив його в порожній кімнаті.
Виявилося, що жодного вторгнення до будинку не було, а біль був спричинений тим, що Дікара помилково вистрілив у себе в стані, схожому на сон.
Чоловіку наклали джгут, щоб зупинити кровотечу, та швидко відвезли його до лікарні. Він втратив "значну кількість крові".
Однак неприємності почалися, коли слідчі виявили, що він використовував револьвер без встановленого державою посвідчення власника зброї. Хоча раніше у нього було посвідчення, але воно було анульоване. Втім, офіційні особи ще не підтвердили, чому і коли його ліцензію було анульовано.
Прокуратура округу Лейк оголосила, що намагатиметься пред'явити Дікарі звинувачення у володінні зброєю без дійсного посвідчення власника зброї. Його також звинуватили в необережному поводженні зі зброєю.
Літній чоловік з'явився в суді після внесення застави в розмірі 150 000 доларів США через свою жахливу помилку.
Нагадаємо, plus-size блогерка померла у прямому ефірі, під час якого з'їла 10 кг їжі. Вона знімала мукбанг-трансляції.
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