Чоловік вистрелив у себе уві сні після того, як йому наснилося пограбування – фото

Чоловіка з Іллінойсу заарештували після того, як він випадково вистрелив у себе під час нічного сну жахів.

Про це пише LADbible.

У ніч проти 10 квітня 62-річному Марку Дікарі наснився грабіжник, який вдерся до його будинку. Під час жахливого сну він схопив револьвер .357 Magnum і вистрілив у темряву, перш ніж біль у нозі розбудив його в порожній кімнаті.

Виявилося, що жодного вторгнення до будинку не було, а біль був спричинений тим, що Дікара помилково вистрілив у себе в стані, схожому на сон.

Чоловіку наклали джгут, щоб зупинити кровотечу, та швидко відвезли його до лікарні. Він втратив "значну кількість крові".

Марк Дікара / Фото: Lake County Sheriff's Office

Однак неприємності почалися, коли слідчі виявили, що він використовував револьвер без встановленого державою посвідчення власника зброї. Хоча раніше у нього було посвідчення, але воно було анульоване. Втім, офіційні особи ще не підтвердили, чому і коли його ліцензію було анульовано.

Прокуратура округу Лейк оголосила, що намагатиметься пред'явити Дікарі звинувачення у володінні зброєю без дійсного посвідчення власника зброї. Його також звинуватили в необережному поводженні зі зброєю.

Літній чоловік з'явився в суді після внесення застави в розмірі 150 000 доларів США через свою жахливу помилку.

Нагадаємо, plus-size блогерка померла у прямому ефірі, під час якого з'їла 10 кг їжі. Вона знімала мукбанг-трансляції.

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