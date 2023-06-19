Чоловік витатуював на обличчі окуляри: який він має вигляд (відео)

Він спричинив суперечки у Мережі.

В Італії чоловік зробив татуювання окуляр на своєму обличчі.

Тату-майстриня Gipsyg Tattooer поділилася в TikTok коротким, але шокувальним відео, в якому вона робить відповідний малюнок.

Ролик, який став вірусним та зібрав понад 16 мільйонів переглядів, вона підписала так: "Якщо ви завжди забуваєте свої окуляри, робіть як він – татуюйте їх".

@gipsygtattooer If you lose always your glasses do like him tattoo them ♬ Give It To Me

Відео спантеличило користувачів і більшість коментаторів впали у легку паніку через хлопця в окулярах.

Я молюся, щоб це був жарт

Будь ласка, скажіть мені, що це неправда. Цього не може бути. Будь ласка, просто скажіть, що це жарт, щоб я міг спати

Я плакала, бо зробила помилку, підстригши собі чубчик, але потім я побачила це і відчула полегшення

Втім, чимало юзерів взагалі почали сумніватися, що це справжнє тату.

Це має бути підробка! Його обличчя навіть не почервоніло від голки, і гель не застосовувався

А може це просто ручка

Але авторка не підтвердила і не спростувала ці домисли.

Нагадаємо, не так давно жінка набила тату на чолі з ім'ям чоловіка, якого кохає. Вираз її обличчя швидко змінився, щойно тату-майстер узяв голку для нанесення перманентного чорнила.

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