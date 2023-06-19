Чоловік витатуював на обличчі окуляри: який він має вигляд (відео)

Він спричинив суперечки у Мережі.
В Італії чоловік зробив татуювання окуляр на своєму обличчі.
Тату-майстриня Gipsyg Tattooer поділилася в TikTok коротким, але шокувальним відео, в якому вона робить відповідний малюнок.
Ролик, який став вірусним та зібрав понад 16 мільйонів переглядів, вона підписала так: "Якщо ви завжди забуваєте свої окуляри, робіть як він – татуюйте їх".
@gipsygtattooer
If you lose always your glasses do like him tattoo them♬ Give It To Me
Відео спантеличило користувачів і більшість коментаторів впали у легку паніку через хлопця в окулярах.
- Я молюся, щоб це був жарт
- Будь ласка, скажіть мені, що це неправда. Цього не може бути. Будь ласка, просто скажіть, що це жарт, щоб я міг спати
- Я плакала, бо зробила помилку, підстригши собі чубчик, але потім я побачила це і відчула полегшення
Втім, чимало юзерів взагалі почали сумніватися, що це справжнє тату.
- Це має бути підробка! Його обличчя навіть не почервоніло від голки, і гель не застосовувався
- А може це просто ручка
Але авторка не підтвердила і не спростувала ці домисли.
Нагадаємо, не так давно жінка набила тату на чолі з ім'ям чоловіка, якого кохає. Вираз її обличчя швидко змінився, щойно тату-майстер узяв голку для нанесення перманентного чорнила.
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