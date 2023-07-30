Чоловік витратив 300 тисяч доларів на зміну зовнішності, щоб стати "секс-кіборгом": фото

Хлопець від 18 років змінює свою зовнішність.

Чоловік-модель зі США витратив 300 тисяч доларів, що стати "секс-кіборгом". Він зробив багато пластичних операцій та показав, який він має вигляд.

Про це пише dailystar.co.uk.

Маттео Бланко, який не називає свій справжній вік і стверджує, що йому 22 роки, він виріс у прибережному місті Ньюпорт-Біч у Каліфорнії. Коли йому виповнилось 18 років він почав змінювати свою зовнішність.

Маттео Бланко зі США / Фото: dailystar.co.uk

Чоловік розповів, що його не влаштовували свої сідниці, а тому він вирішив їх збільшити. Матео витратив 300 тисяч доларів на 25 операцій і тепер каже, що почувається прекрасним.

"Я називаю себе сексуальним кіборгом, оскільки завжди прагну вдосконалити наступну сексуальну річ", - розповів він.

Матео зробив повну підтяжку обличчя, підтяжку губ, пластику носа, підтяжку щік, під час якої розрізали м'язи і підняли їх вище на обличчі.

Маттео Бланко / Фото: dailystar.co.uk

Але на цьому він не зупинився. Йому двічі робили підтяжку грудей, двічі ліпосакцію живота, а також рук, ніг і шиї, і "двічі робили сідниці", що також включає 17 ін'єкцій гідрогелю безпосередньо в сідниці. Чоловік також каже, що йому видаляли ребра.

Матео зізнається, що він заробляє, продаючи свої фото і займається ескортом. Мешкає він у власному маєтку.

Маттео Бланко зробив понад 25 операцій / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, 50-річна блогерка зі США продала свій будинок заради операції з підтяжки обличчя. Жінка задоволена результатом, проте тепер змушена мешкати у фургоні.

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