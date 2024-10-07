Чоловік витратив усі заощадження, щоб купити покинуте місто-привид: як він там живе (фото)

Він переїхав туди 2020 року.
Чоловік, який купив місто-привид, провів там останні чотири роки і документує все, що робить.
Про це пише LADbible.
У найбільш густонаселеному каліфорнійському шахтарському містечку Серро Гордо проживало близько 4700 осіб. У шахтах видобували срібло, свинець, цинк і іноді золото, але сьогодні це місце майже повністю занедбане після закриття шахт 1957 року.
Зрештою, місце купили Брент Андервуд і Джон Бір, з планами перетворити його на туристичну атракцію.
2020-го Брент навіть створив канал на YouTube під назвою Ghost Town Living, щоб записувати свою подорож, почавши з того, що оголосив, що переїхав до міста-примари, щоб облагородити це місце.
Відтоді він опублікував безліч відео, які розповідають про час, проведений у Серро Гордо, адже він живе там вже понад чотири роки.
Коли він вперше приїхав туди, його засипало снігом на декілька днів, поки він обирав будинок для проживання. Брент сказав, що шукав "керований" проєкт і почав з того, що спробував побудувати невелику хатинку, де люди могли б "бути спокійними", хоча зізнався, що у нього не було багато досвіду в тому, що він робив.
Він також був наляканий містечковим будиночком і сказав, що до того, як він купив місто, він "не вірив у привидів", доки не побачив дивне видовище.
Власник міста-привида розповів, що проходив повз будинок, коли побачив обличчя, яке дивилося на нього з одного з вікон, але не надав цьому значення, оскільки у нього були підрядники, які періодично виконували роботи, і вони залишалися в будинку.
Однак потім йому сказали, що на об'єкті вже два тижні не було жодного підрядника, і він вирішив провести невеликий експеримент. Зачинивши двері до будівлі, щоб ніхто не зміг увійти, і вимкнувши світло, він згодом помітив, що "світло знову ввімкнулося, хоча двері були замкнені".
Він не впевнений, чи це був привид, але це було б типово для міста-привида, і Брент сказав, що перше, про що люди запитували, коли дізнавалися, що він купив місто-привид, було те, чи бачив він там коли-небудь привида.
Так було на початку, а через роки в покинутому шахтарському містечку розпочалося будівництво готелю.
Брент каже, що найбільшим викликом у житті в місті-привиді була "вода, або її відсутність", оскільки від початку він жив без водопроводу. Зараз він намагається викачати воду з шахт під містом, але це потребує багато зусиль.
Із нетерпінням чекаючи на те, що принесуть наступні декілька років, Брент сподівається, що Серро Гордо може стати таким, як його колега, місто-привид Боді, яке успішно перетворилося на туристичну атракцію.
Нагадаємо, чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів. Він кардинально змінив своє життя 2009 року.
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