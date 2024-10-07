Чоловік витратив усі заощадження, щоб купити покинуте місто-привид: як він там живе (фото)

Чоловік, який купив місто-привид, провів там останні чотири роки і документує все, що робить.

Про це пише LADbible.

У найбільш густонаселеному каліфорнійському шахтарському містечку Серро Гордо проживало близько 4700 осіб. У шахтах видобували срібло, свинець, цинк і іноді золото, але сьогодні це місце майже повністю занедбане після закриття шахт 1957 року.

Зрештою, місце купили Брент Андервуд і Джон Бір, з планами перетворити його на туристичну атракцію.

2020-го Брент навіть створив канал на YouTube під назвою Ghost Town Living, щоб записувати свою подорож, почавши з того, що оголосив, що переїхав до міста-примари, щоб облагородити це місце.

Відтоді він опублікував безліч відео, які розповідають про час, проведений у Серро Гордо, адже він живе там вже понад чотири роки.

Брент Андервуд / Фото: YouTube/Ghost Town Living

Коли він вперше приїхав туди, його засипало снігом на декілька днів, поки він обирав будинок для проживання. Брент сказав, що шукав "керований" проєкт і почав з того, що спробував побудувати невелику хатинку, де люди могли б "бути спокійними", хоча зізнався, що у нього не було багато досвіду в тому, що він робив.

Він також був наляканий містечковим будиночком і сказав, що до того, як він купив місто, він "не вірив у привидів", доки не побачив дивне видовище.

Власник міста-привида розповів, що проходив повз будинок, коли побачив обличчя, яке дивилося на нього з одного з вікон, але не надав цьому значення, оскільки у нього були підрядники, які періодично виконували роботи, і вони залишалися в будинку.

Однак потім йому сказали, що на об'єкті вже два тижні не було жодного підрядника, і він вирішив провести невеликий експеримент. Зачинивши двері до будівлі, щоб ніхто не зміг увійти, і вимкнувши світло, він згодом помітив, що "світло знову ввімкнулося, хоча двері були замкнені".

Брент Андервуд / Фото: YouTube/Ghost Town Living

Він не впевнений, чи це був привид, але це було б типово для міста-привида, і Брент сказав, що перше, про що люди запитували, коли дізнавалися, що він купив місто-привид, було те, чи бачив він там коли-небудь привида.

Так було на початку, а через роки в покинутому шахтарському містечку розпочалося будівництво готелю.

Брент каже, що найбільшим викликом у житті в місті-привиді була "вода, або її відсутність", оскільки від початку він жив без водопроводу. Зараз він намагається викачати воду з шахт під містом, але це потребує багато зусиль.

Із нетерпінням чекаючи на те, що принесуть наступні декілька років, Брент сподівається, що Серро Гордо може стати таким, як його колега, місто-привид Боді, яке успішно перетворилося на туристичну атракцію.

Нагадаємо, чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів. Він кардинально змінив своє життя 2009 року.

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