Чоловік витяг з могили труп своєї матері і прожив з ним 13 років: моторошна історія

Як виявилося, труп жінки лежав на газетах з 2009 року.

У польському Радліні чоловік витягнув тіло своєї померлої матері з могили та прожив з ним 13 років. Труп лежав на дивані, на газетах. Про це стало відомо у лютому 2023 року.

Про це повідомляє польсььке видання InPoland.

Так, 76-річний чоловік зберігав вдома муміфікований труп своєї матері. Все почалося з того, що на одній із вулиць родич літнього чоловіка помітив, що той потребує допомоги. Недовго думаючи, перший вирішив викликати швидку допомогу. Рятувальники через відсутність логічного контакту з чоловіком вирішили доставити його до лікарні. Увійшовши в будинок 76-річного чоловіка, медики помітили, що на дивані лежить муміфіковане тіло.

Як розповіла речниця водзіславської поліції Малгожата Конярська, повідомлення про виявлення тіла надійшло 22 лютого близько 10:20 від родича власника житла.

Спочатку слідчі подумали, що тіло жінки пролежало кільканадцять місяців. Вони навіть не знали, кому вони належать. Для встановлення особи жінки негайно було призначено експертизу ДНК. Після розтину виявилося, що труп належить жінці віком понад 65 років. Тоді 76-річного чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні, а поліція порушила справу про ненавмисне вбивство.

За результатами аналізу ДНК, встановили, що жінку поховали ще у січні 2010 року у віці 95 років. Як виявилося, труп жінки лежав на газетах з 2009 року.

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