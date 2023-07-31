Чоловік виявив кістки дельфіна віком 8000 років, копаючи басейн у своєму саду – фото

Чоловік, який копав басейн у своєму саду, виявив доісторичного дельфіна.

Про це пише dailymail.co.uk.

Пол Макдональд знайшов скелет на своєму подвір'ї в Стерлінгу, Шотландія, де він зберігся в глині приблизно на 80 см нижче за рівень землі.

44-річний ортопед назвав знахідку "дивовижною".

"Ми купили будинок шість років тому, і я знайшов декілька старих пляшок та монет, але я завжди хотів знайти щось подібне. Я побачив округлість черепа, морду та зуби і зрозумів, що це дельфін. Я знав, що він має бути старим", - прокоментував Пол.

Пол Макдональд / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Його дружина, 42-річна Джуліанна, сказала: "Лише Пол міг знайти дельфіна в наполовину виритому басейні".

Хоча знахідка розташована за декілька кілометрів від моря, вважається, що дельфіна викинуло на берег, коли цей район був частиною берегової лінії після останнього льодовикового періоду, а потім його з'їли мисливці-збирачі.

Скелет дельфіна / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Серед кісток було знайдено зламаний інструмент із рога оленя, який використовувався для оброблення м'яса.

Національний музей Шотландії (NMS) взяв череп для аналізу. Ендрю Кітченер, головний куратор відділу хребетних у NMS, сказав: "Я працюю в NMS вже 35 років, і це вперше, коли щось подібне з'явилося з глини. Це важлива знахідка. Схоже, це викинута на берег тварина, яка зберігалася весь цей час, поки Пол не виявив його, що є свого роду дивом. Він досить маленький, так що, можливо, це самка, і його зуби стерті, що говорить про те, що це старіша тварина".

Скелет дельфіна / Фото: MIKE DAY/SALTIRE NEWS AND SPORT LTD

Кістки китів, знайдені неподалік Стерлінга, були виявлені 1897 року, але недавніх записів про виявлення дельфінів немає. Кістки тепер належать Полу, але інструмент із рога, можливо, оголосять скарбом.

Відповідно до шотландського законодавства, якщо ви знайдете предмет, який може бути скарбом, потрібно повідомити про це відділу скарбниць у Національному музеї Шотландії, до місцевого музею або до археолога місцевої ради. Потім комітет вирішує, чи слід залишити об'єкт для музею, і якщо це станеться, той, хто знаходить, може отримати винагороду.

Нагадаємо, у печері Баттіфратта в італійському регіоні Лаціо знайшли глиняну "Барбі" віком 7 тисяч років. Поруч із "лялькою" було виявлено людський скелет.

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