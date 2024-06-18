Чоловік виявив моторошні малюнки під шпалерами у своїй дитячій кімнаті: "Це прокляття" (фото)

Тим часом, його мама навіть висунула припущення, хто міг це зробити.

Чоловік був серйозно наляканий після того, як виявив серію моторошних малюнків під шпалерами у своїй старій спальні, що спричинило побоювання, що його зачаклували.

Знахідкою він поділився із користувачами Reddit, зазначивши, що виявив її після того, як нещодавно допомагав прибирати будинок своїх батьків.

"Знайдено в спальні мого дитинства, що це означає?" - написав він.

Папір був вкритий загадковими діаграмами та символами з таємничими підписами. "Прибираючи спальню мого дитинства в будинку моїх батьків, я знайшов це, приклеєне до стіни і зафарбоване, над дверною коробкою", - додав він.

Завершуючи свій допис, він сказав: "Це було дуже добре заховано. Я вважаю, що це прокляття, моя мама підозрює, що це зробила наша тітка. Хто-небудь знає, що означають ці символи або які прокляття вони приносять найближчим часом?".

Десятки людей відгукнулися, додавши холоду до цієї історії, оскільки вони припустили, що каракулі пов'язані з якимись темними мистецтвами. "Ключі Соломона, скрижалі Гермеса, енохіанські печатки", - прокоментував один користувач. "Окультизм вікторіанської епохи. Жодних імен, які зазвичай асоціюються зі злом".

Другий юзер додав: "Малюнок, який ви знайшли, схоже, є колекцією окультних символів і знаків, які часто використовуються в різних формах містичних і езотеричних практик. Цей малюнок, ймовірно, є поєднанням символів різних езотеричних традицій, призначених для духовних або захисних цілей. Присутність символів стихій, ангельських імен та божеств дозволяє припустити, що він може бути частиною ритуальної чи магічної практики, спрямованої на захист, керівництво чи силу. Малюнок над ним може вказувати на те, що він більше не використовувався або мав залишатися прихованим від випадкового спостереження".

Пізніше автор допису оновив повідомлення: "Дякую. Всім, хто читає це, я не вірю в ці речі, просто цікаво, що це означає".

Нагадаємо, домовласниця через 20 років знайшла таємну кімнату в будинку. Вона розповіла, які там були секретні предмети.

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