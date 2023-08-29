Чоловік виявив під килимом лист солдата до матері, написаний під час Першої світової війни (фото)

Чоловік виявив лист солдата до своєї матері, який був захований від світу понад сто років.

Про це пише Mirror.

Він та його дружина нещодавно переїхали до будинку її бабусі та приступили до ремонту.

Розриваючи старий килим, було виявлено листа американського солдата, відправленого до Франції 1917 року. На залишках паперу, спочатку відправленого "На дійсній службі в американському експедиційному корпусі", написано:

"Моя люба мамо. Просто декілька рядків, щоб повідомити, що зі мною все гаразд і я почуваюся добре. Вчора відкрилася наша Y.M.C.A, і це, звісно, зручна річ. У нас чудова погода [нерозбірливо] і ми працюємо [нерозбірливо]. Я мало про що можу написати. [Нерозбірливо] корабель [нерозбірливо] так суворо. Звичайно, і пишіть якнайчастіше. З любов'ю, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франція".

Лист американського солдата до матері / Фото: reddit

Лист американського солдата до матері / Фото: reddit

Коли він вперше виявив листа, то припустив, що він був надісланий двоюрідним дядьком бабусі. Але пізніше виявив, що він був від попереднього мешканця будинку. У повідомленні, що з'явилося на Reddit, він сказав: "Ми знайшли цей лист у будинку, який щойно купили у бабусі моєї дружини. Воно лежало під килимом, тому воно в пристойному стані, враховуючи, що воно прожило чорт знає скільки років. Вона жила в ньому від 1962 року, і має речі, що належать декільком поколінням. Ми швидко припустили, що його надіслав її покійний прапрадід, доктор Ральф Паверс, який служив (і зрештою помер у Росії) під час служби як член Американського експедиційного корпусу. Виявляється, його надіслав доктор Джордж М. Паркер. Він жив у цьому домі до бабусі моєї дружини. Дико!".

Але це був не єдиний скарб, який він знайшов під час ремонту: він також натрапив на колекційну бейсбольну картку Брукса Робінсона, заховану всередині стіни. Він додав: "Картка належала моєму тестю. Він сказав, що грав на горищі просто над тим місцем, де її було знайдено. Він пам'ятає конкретну карту. Досить приголомшлива пам'ять, щоб згадати щось відносно маловідоме, що відбулося 60 років тому!".

Нагадаємо, знайдено авторку послання у пляшці, яке за чотири роки припливло з Ірландії до США. Її швидко вдалося розшукати.

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