Чоловік виявив під своїм будинком підземне місто віком 2000 років – фото

Мешканець турецького міста Кайсері виявив під своїм будинком 200-метрове підземне місто, якому 2000 років.

Про це повідомляє Haber Turk.

З часом, коли перші мешканці покинули це місце, інші люди використовували його як сарай та склад. Пізніше вони піднялися на поверхню і звели домівки нагорі.

Чоловік знайшов під будинком підземне місто / Фото: haberturk.com

У підземному містечку є декілька рівнів, з'єднаних тунелями.

Чоловік знайшов під будинком підземне місто / Фото: haberturk.com

57-річний Мустафа Халиджіоглу сказав: "Ми переїхали до міста після закінчення початкової школи. Після того, як я поділив спадок мого батька з братами і сестрами, його дім перейшов мені. Також я купив будинки наших сусідів. Ми почали тут дослідження".

Чоловік знайшов під будинком підземне місто / Фото: haberturk.com

Мустафа додав, що не знав, що під будинком було підземне місто. Тепер чоловік має на меті довести його до ладу та показувати туристам.

Чоловік знайшов під будинком підземне місто / Фото: haberturk.com

"Ми боялися увійти без світла. Коли ми прибирали тут бруд, було виявлено підземне місто. Ми очистили ці місця. Наша єдина мета тут – залишити спадщину про себе для майбутніх поколінь. Цей процес нас втомив як матеріально, так і морально. Працюємо тут влітку та взимку власним капіталом уже 5 років. Ми хочемо, щоб туристи, які приїжджають сюди, побачили щось замість руїн. За моїми оцінками площа підземного міста, в якому ми працюємо, становить 300 квадратних метрів. Все це місце було повне бруду. Тут було завалено сміттям минулого століття. Це стомлювало нас найбільше. Ми зробили поверхневе прибирання. За нашими оцінками, тут 3-4 поверхи. Це місце потрібно серйозно висвітлити. Тут дуже серйозна історія", - сказав він.

Чоловік знайшов під будинком підземне місто / Фото: haberturk.com

Нагадаємо, чоловік пів року прожив непоміченим під сходами у торговому центрі. Він встановив спальний намет, а також невеликий письмовий стіл та офісний стілець.

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