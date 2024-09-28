Чоловік виявив середньовічні скелети і саркофаги у своєму підвалі: археологи оцінили знахідку

Одна з гробниць була увінчана блоком з вирізаного і різьбленого м'якого каменю.

Француз у своєму підвалі виявив десятки середньовічних скелетів і 10 саркофагів. Археологи стверджують, що останки, виявлені в південному передмісті Парижа, можуть допомогти краще зрозуміти населення, яке проживало в цьому регіоні в ранньому Середньовіччі та в епоху Античності до цього.

Про це пише The Independent.

Зазначається, що попередні розкопки виявили кілька гіпсових саркофагів, типових для пізніших середньовічних періодів.

За даними археологів, поховання були розташовані паралельними рядами, практика, яка, мабуть, зберігалася протягом семи століть використання кладовища, між 3 і 10 століттями нашої ери.

Як показали останні розкопки, кладовище навіть старше, ніж вважалося раніше, а перші поховання датуються пізньою датою.

"У підвалі жоден із саркофагів не був прикрашений. Усі вони містять одного померлого, хоча зазвичай знаходять кілька", - кажуть вони, додаючи, що саркофаги були розміщені поруч віялом.

Археологи додали, що одна з гробниць була увінчана блоком з вирізаного і різьбленого м'якого каменю. Археологи заявили, що не впевнені в первісній формі блоку.

"Ми можемо розрізнити частину розетки, тоді як протилежна сторона - це латинський хрест і хрест, вписаний у коло. Ці мотиви регулярно присутні на гіпсових саркофагах і викликають асоціації з похоронною сферою, а також з орнаментами, які можуть з'являтися на фасадах християнських культових споруд", - пояснили вони.

Раніше ми повідомляли, що археологи виявили скарб вікінгів, похований під землею понад 1 000 років.

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