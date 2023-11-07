Чоловік вийшов на вечерю із готельного номера і був шокований, повернувшись вночі: що сталося

Чоловік пожалівся, як вийшов зі свого готельного номера на вечерю і його віддали іншим гостям.

Про це пише The Telegraph.

Джордж Марков забронював кімнату у готелі міста Брайтон, Велика Британія. Після того, як він заселився, залишив свої речі, зокрема, ключі від будинку та авто, чоловік поїхав до ресторану. Коли він повернувся о 2-й ночі, то був шокований – у його номері живуть інші люди.

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"Вони якраз повернулися з нічної прогулянки, тому ще не спали. Деякі мої речі все ще були в кімнаті, але вони сказали, що решту віддали на ресепшн. На щастя, за стійкою була людина, яка виділила мені ще одну кімнату на ніч, але за помилку не було жодних пояснень. Коли я прийшов виселятися, вони сказали, що з мене стягнуть повну вартість за проживання – 155 фунтів. Менеджерка перепросила і сказала, що вона проведе розслідування, але вона була лише уповноважена запропонувати мені безкоштовний сніданок та 15 фунтів компенсації. Вона погодилася, що це неадекватно, і запропонувала мені написати до служби обслуговування клієнтів. Там мені запропонували 15 фунтів стерлінгів плюс 50 відсотків знижки на іншу ніч. Я попросив оплатити це готівкою, загалом 93 фунти, але представники готелю сказали, що не будуть покращувати пропозицію", - пожалівся він.

Із цією проблемою Джордж звернувся до Гілла Чарлтона, який вирішує проблеми щодо подорожей більш ніж 30 років, вимагаючи повернення коштів, виправлення помилок та пропонуючи варіанти виходу із ситуації.

У відповідь Гілл порадив відмовитися від оплати за проживання у готелі.

"У Джорджа є обґрунтована скарга, і він не повинен платити за такий поганий досвід. Я звернувся до британського головного офісу, і мені сказали надіслати електронного листа, який буде переданий "директорам". Декілька тижнів минуло без відповіді, але я не зупинявся. Мені сказали, що моє прохання передано, але, цілком ймовірно, що я не отримаю відповіді. Попри це, я продовжу допомагати йому".

Нагадаємо, у Польщі кафе заборонило вхід дітям віком до 10 років. Свої дії власники пояснили тим, що вони прихистили котів з України, у яких є стрес через вибухи, а діти некоректно поводяться щодо тварин.

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