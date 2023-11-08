Чоловік вижив під час нападу крокодила, вкусивши його у відповідь: подробиці історії

В Австралії чоловік пережив напад крокодила після того, як вкусив його у відповідь.

Про це пише ABC News.

Минулого місяця фермер Колін Деверо пішов до річки. Він зупинився біля водойми, помітивши рибу, що пливла. Зробивши два кроки, він відчув, як рептилія вчепилася зубами йому в праву ногу.

"Це був сильний захват, він струснув мене, як ляльку, і полетів назад у воду, втягуючи мене", - пригадав 60-річний чоловік.

Колін намагався бити крокодила по ребрах лівою ногою, а потім спробував вкусити тварину у відповідь.

"Я був в такому незручному положенні… Але випадково мої зуби зачепилися за його повіку. Вона була досить товстою , але я смикнув і він відпустив ногу. Я відстрибнув і великими кроками помчав туди, де стояла моя машина. Він переслідував мене трохи, можливо, чотири метри, але потім зупинився".

Деверо перев'язав ногу, щоб зупинити кровотечу, рушником і мотузкою. Потім його брат відвіз його за 130 кілометрів до лікарні, де фермер і досі лікується.

"Найбільша проблема полягала в тому, щоб видалити всі шкідливі бактерії з рани. Моя ступня і нога були розкриті і, я думаю, понад 10 днів поспіль їм доводилося їх промивати".

Раніше йому зробили пересадку шкіри, і чоловік сказав, що відчуває пальці ніг. Лікарі сподіваються, що через декілька днів фермера випишуть з лікарні.

"Я думаю, все це сталося приблизно за вісім секунд", - сказав він. "Якби крокодил вкусив мене десь в іншому місці, все було б інакше. Це означає, що мені потрібно змінити сферу діяльності. Я надто довго гуляв цією болотистою місцевістю, чинячи паркани і живучи життям, але це розплющило мені очі".

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