Чоловік вкрав у армії США обладнання на $2 млн і організував підпільне казино: як його викрили

Зловмисника засудили до понад двох років ув’язнення.

46-річний американець Натан Ніколс вкрав секретне військове обладнання у армії США на суму понад $2 млн. Кошти чоловік вклав у підпільне казино у місті Корпус-Крісті, штат Техас.

Про це пише Casino.org.

Натан Ніколс заволодів тепловізійними прицілами, лазерними далекомірами, тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними прицілами, окулярами нічного бачення за допомогою кількох спільників, які раніше служили на військовій базі Форт-Худ, розташованій за кількасот кілометрів від Корпус-Крісті.

Злочинця викрили завдяки його барам – Lady Luck та Theo’s Bar, в яких були нелегальні гральні автомати з можливістю робити ставки та отримувати виграші готівкою.

Так, він виставив на продаж через eBay тепловізійний приціл за 4500 доларів. У складських приміщеннях цих барів також виявили військове обладнання, яке Ніколс поступово продавав через eBay.

Поліція заарештувала його спільницю Джесіку Елейнтрелл Сміт, яку засудили до 18 місяців ув’язнення з наступним дворічним наглядом після звільнення, а також зобов’язали її виплатити трохи менше $1,3 млн.

Третій учасник угруповання Домінік Браун також визнав себе винним, був засуджений до трьох років позбавлення волі та штрафу у розмірі $1,3 млн.

Нагадаємо, дівчина вигадала історію про зґвалтування, вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

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