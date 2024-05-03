Чоловік вкрав у магазинах їжі та напоїв на 3,7 млн доларів: як йому це вдалося (фото)

Від крадіжок в магазинах йому було важче відмовитися, ніж від героїну.

Британець, який вкрав продуктів харчування та напоїв на 3 мільйони фунтів стерлінгів (3,7 млн доларів США), каже, що в наш час люди вважають, що мають право брати все, що їм заманеться.

Про це пише The Sun.

32-річний Каллан Мейз потрапляв до в'язниці 10 разів за крадіжки з магазинів, які тривали протягом трьох років. Нинішній подкастер з Кардіффа почав вживати героїн у 18 років, що призвело до того, що він потрапив до пастки крадіжок з магазинів, щоб мати можливість фінансувати свою залежність.

За його власним зізнанням, він щодня викрадав товарів на 2 000 фунтів стерлінгів: "Мене не хвилювало, що мене заарештують через шість місяців – єдине, про що я думав, це як дістати наркотики на цей день".

Каллан під час героїнової залежності / Фото: SWNS

Оскільки рівень крадіжок у магазинах у Великій Британії сягнув історичного максимуму, Каллан вважає, що покарання має бути суворішим, адже м'яке ув'язнення лише підштовхнуло його до подальших крадіжок.

Він сказав: "Люди тепер мають ліцензію на крадіжки, і це стає ще гірше з кризою вартості життя. Особисто я вважаю, що якщо це відбувається на організованому рівні, то вироки мають бути суворішими, тому що врешті-решт ці люди знають, що покарання є слабким. Великі супермаркети повинні замикати все м'ясо, випивку, лосьйони після гоління, а потім просто поставити там людину, чия робота полягає в тому, щоб розблокувати товари для покупців".

Каллан каже, що рівень крадіжок зростає, тому що вироки за крадіжки в магазинах коротші, ніж за торгівлю наркотиками. Він сказав: "Момент, коли я придбав автомобіль – це момент, коли я відкрив для себе крадіжки в магазинах. Це був наступний рівень – це було так легко. Можна було просто поцупити товар і втекти. Я почав з місцевих магазинів. Спочатку я запитував людей у своєму районі, чого вони хочуть, а потім йшов у центр міста і крав одяг. Потім я почав ходити до супермаркетів і красти їжу. Ви були б здивовані, як багато людей шукали дешевого м'яса та сиру. У кооперативі завжди був алкоголь просто в магазині, так що це швидко стало моїм хлібом і маслом".

Каллан каже, що дійшло до того, що він "з легкістю" заробляв 2 тисячі фунтів на день – в основному на алкоголі.

"Найбільше, що мені вдалося вкрасти за один раз без сумки, було 19 пляшок спиртних напоїв", - додав він. "Це було близько шести пляшок дорогого джину, чотири пляшки віскі, декілька пляшок горілки, трохи шампанського".

Каллан Мейз / Фото: SWNS

Каллан вирішив змінити своє життя, коли у віці 28 років був затриманий вдесяте. Незабаром після цього він потрапив до лікарні з пневмонією та сепсисом після десятирічного зловживання наркотиками. Після того, як медики стабілізували його стан, Каллану призначили дату суду, де він зміг сказати, що змінився і тепер чистий.

"Вони погодилися дати мені другий шанс і не дали мені тюремного ув'язнення", - сказав Каллан. "Після цього мені поступово вдалося одужати, як від героїнової залежності, так і від крадіжок у магазинах. У певному сенсі від крадіжок в магазинах було важче позбутися, ніж від героїну".

Зараз Каллан працює у благодійній організації, яка допомагає іншим людям, що страждають від наркозалежності.

Нагадаємо, колишня грабіжниця відверто розповіла, як вдерлася до 200 розкішних маєтків і вкрала $7 млн. Вона обирала домівки багатіїв.

Читайте також: