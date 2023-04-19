Чоловік влаштував істерику під час польоту, бо дитина пасажирів "плакала 45 хвилин" - відео

Чоловік втратив контроль над своїми емоціями під час польоту після того, як майже годину слухав дитячий плач.

Спалах гніву пасажира потрапив на камеру і відео інциденту стало вірусним у Мережі. Цей момент був зафіксований на борту рейсу Southwest Airlines до Флориди, пише ladbible.com

На ньому розгніваний чоловік ображав бортпровідників і попутників, тому що не міг витримати немовля, яке плакало.

"Дитина плаче у польоті, нон-стоп. Ми в йо**ній консервній банці з дитиною в йо**ній ехо-банці, і ти хочеш поговорити зі мною про те, як, бл**ь, все гаразд?" - каже він.

Якоїсь миті одному члену льотного екіпажу це набридло. "Ти кричиш", - чути, як він каже розгніваному пасажирові. Чоловік крикнув у відповідь: "Немовля теж".

Після приземлення в аеропорту Орландо пасажир, що кричав, був помічений в оточенні влади, в тому числі поліцейських, через порушення, яке він викликав.

Користувачі не підтримали розгніваного чоловіка та засудити його поведінку.

Чого він очікував? Що члени екіпажу викинуть дитину у вікно?

Ви летите громадським рейсом, і якщо вам це не подобається, тоді летіть приватним. Повірте мені, ми, мами, також засмучуємося, коли діти плачуть у літаках

На що він розраховував? Що заклеють рот дитини ізолентою?

Чоловіки такі емоційні, присягаюся

Нагадаємо, жінка поділилася лайфгаком для батьків, який допоміг їй знайти загублену у натовпі доньку. Пораду вона почула у TikTok.

Читайте також: