Чоловік влаштував істерику під час польоту, бо дитина пасажирів "плакала 45 хвилин" - відео

Він почав лайливу тираду щодо дитячого крику.
Чоловік втратив контроль над своїми емоціями під час польоту після того, як майже годину слухав дитячий плач.
Спалах гніву пасажира потрапив на камеру і відео інциденту стало вірусним у Мережі. Цей момент був зафіксований на борту рейсу Southwest Airlines до Флориди, пише ladbible.com
На ньому розгніваний чоловік ображав бортпровідників і попутників, тому що не міг витримати немовля, яке плакало.
"Дитина плаче у польоті, нон-стоп. Ми в йо**ній консервній банці з дитиною в йо**ній ехо-банці, і ти хочеш поговорити зі мною про те, як, бл**ь, все гаразд?" - каже він.
@mjgrabowski ♬ original sound - bad_ideas_galore
Якоїсь миті одному члену льотного екіпажу це набридло. "Ти кричиш", - чути, як він каже розгніваному пасажирові. Чоловік крикнув у відповідь: "Немовля теж".
Після приземлення в аеропорту Орландо пасажир, що кричав, був помічений в оточенні влади, в тому числі поліцейських, через порушення, яке він викликав.
Користувачі не підтримали розгніваного чоловіка та засудити його поведінку.
- Чого він очікував? Що члени екіпажу викинуть дитину у вікно?
- Ви летите громадським рейсом, і якщо вам це не подобається, тоді летіть приватним. Повірте мені, ми, мами, також засмучуємося, коли діти плачуть у літаках
- На що він розраховував? Що заклеють рот дитини ізолентою?
- Чоловіки такі емоційні, присягаюся
Нагадаємо, жінка поділилася лайфгаком для батьків, який допоміг їй знайти загублену у натовпі доньку. Пораду вона почула у TikTok.
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