Неочікуване шоу: пасажир влаштував стриптиз просто в залі аеропорту

Чоловіка вивели з терміналу аеропорту Бостона після того, як він роздягнувся догола перед пасажирами, які чекали на рейс. Подія, яка вразила всіх очевидців, швидко стала вірусною в Мережі.

Що трапилося?

Інцидент стався в терміналі C міжнародного аеропорту Логан. Невідомий чоловік раптово зняв весь одяг, залишившись лише в червоних боксерах. Він почав виконувати дивні рухи на підлозі, а потім зняв і спідню білизну, демонстративно стоячи голим перед здивованим натовпом.

Відео, що зафіксувало цю сцену, опублікували в соцмережах. На ньому видно, як чоловік спочатку лежить на підлозі, потім встає навкарачки, знімає боксери, розводить руки та щось бурмоче.

На місце інциденту прибули поліцейські штату Массачусетс, які затримали чоловіка. На момент затримання він знову був у спідній білизні. Публічна непристойність у Массачусетсі карається штрафом або тюремним ув’язненням, але наразі невідомо, яке покарання чекає на чоловіка.

