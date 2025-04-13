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Чоловік влаштував триденний похорон свого вірного пса з оркестром і вівтарем — фото
Бізнесмен дуже любив свого пухнастика.
У Перу чоловік влаштував триденний похорон свого домашнього собаки з вівтарем і живим оркестром.
Про це пише Need To Know.
Гектор Валенсія Кархуамака влаштував меморіал для свого улюбленого песика Осо на трав’янистому майданчику біля свого будинку.
Друзі прийшли віддати шану, і багато хто з них привів своїх собак.
Осо помер 31 березня внаслідок важкої хвороби, і Гектор поділився низкою відео, щоб задокументувати похорон.
Бізнесмен виготовив для Осо індивідуальну труну і створив вівтар, який прикрасив свічками і червоно-білими квітами.
1 квітня він поділився трагічним відео, на якому Осо лежить біля вівтаря в оточенні свічок.
На третій день, 2 квітня, Гектор поділився кадрами з народним оркестром.
У відео, яке зібрало 51 000 переглядів, Гектор плакав і гладив Осо, коли оркестр грав музику.
Пізніше в окремому відео, яке зібрало 108 000 переглядів, Гектор з друзями викопали яму в землі біля свого будинку, перш ніж покласти собаку в білу труну.
Похорон привернули багато уваги людей в Інтернеті. Багато хто висловлював свої співчуття Гектору: «Пішов його найкращий і вірний друг. Гарне прощання, він цього заслуговує», «Найкраще, що я коли-небудь бачила. Вони теж на це заслуговують», «Мої найглибші співчуття за твого песика, яке у тебе гарне серце».
Нагадаємо, відданий собака намагався відкопати господаря під час похорону.