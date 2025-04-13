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ТСН у соціальних мережах

Чоловік влаштував триденний похорон собаки

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв
Чоловік влаштував триденний похорон собаки

Чоловік влаштував триденний похорон свого вірного пса з оркестром і вівтарем — фото

Бізнесмен дуже любив свого пухнастика.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Перу чоловік влаштував триденний похорон свого домашнього собаки з вівтарем і живим оркестром.

Про це пише Need To Know.

Гектор Валенсія Кархуамака влаштував меморіал для свого улюбленого песика Осо на трав’янистому майданчику біля свого будинку.

Друзі прийшли віддати шану, і багато хто з них привів своїх собак.

Осо помер 31 березня внаслідок важкої хвороби, і Гектор поділився низкою відео, щоб задокументувати похорон.

Бізнесмен виготовив для Осо індивідуальну труну і створив вівтар, який прикрасив свічками і червоно-білими квітами.

1 квітня він поділився трагічним відео, на якому Осо лежить біля вівтаря в оточенні свічок.

На третій день, 2 квітня, Гектор поділився кадрами з народним оркестром.

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

У відео, яке зібрало 51 000 переглядів, Гектор плакав і гладив Осо, коли оркестр грав музику.

Пізніше в окремому відео, яке зібрало 108 000 переглядів, Гектор з друзями викопали яму в землі біля свого будинку, перш ніж покласти собаку в білу труну.

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Чоловік влаштував триденний похорон собаки / © скриншот з відео

Похорон привернули багато уваги людей в Інтернеті. Багато хто висловлював свої співчуття Гектору: «Пішов його найкращий і вірний друг. Гарне прощання, він цього заслуговує», «Найкраще, що я коли-небудь бачила. Вони теж на це заслуговують», «Мої найглибші співчуття за твого песика, яке у тебе гарне серце».

Нагадаємо, відданий собака намагався відкопати господаря під час похорону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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