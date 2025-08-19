Чоловік впіймав моторошну рибу-монстра, яка атакує крокодилів (фото)

Тигрова риба / © скриншот з відео

Британцю Гарі Ньюмену під час риболовлі у Конго вдалося спіймати справді унікальну здобич — величезну тигрову рибу, що має репутацію небезпечного хижака. Такі риби здатні нападати навіть на невеликих крокодилів.

Про це повідомляє Mirror.

48-річний Ньюмен проявив особливу обережність, коли піднімав здобич із води. Риба, яка зовні нагадує доісторичного монстра, вирізняється гострими, як бритва, зубами. Її часто називають африканським аналогом піраньї, проте ця риба значно більша й набагато агресивніша.

У хижака 32 зуби, подібні за розміром до зубів великої білої акули. Відомо, що такі риби здатні нападати навіть на невеликих крокодилів. Наукова назва виду — Hydrocynus goliath, а місцеві мешканці суахілійською називають його «мбенга».

Гігантська тигрова риба має також важливе значення для харчування та економіки африканських країн.

Під час рибальської подорожі на річці Конго Гарі спіймав хижака вагою 74 фунти (близько 33,5 кг). Для цього він використав як наживки мертву рибу-бульдога.

Гері Ньюмен зі своїм монструозним уловом у річці Конго / © Boroma fishing&Mbenga Congo/Facebook

«Я спустив поплавок біля човна, і наживка пробула у воді лише хвилину, коли її різко потягнуло вниз. Риба рвонула дуже швидко, як це й властиво голіафам, і за вагою, коли я підсік, а також тому, що вона не вистрибнула, я зрозумів — це велика рибина. Були кілька напружених моментів. Після приблизно п’ятихвилинної боротьби я нарешті виснажив рибу, і вона почала повільно підніматися на поверхню. Швидко стало зрозуміло, чому вона так важила: це був справді великий екземпляр, який на щастя відразу потрапив у сітку. Ми були близько до берега, тож одразу винесли рибу туди, зважили — 74 фунти — і зробили кілька швидких фото. Попри свій грізний вигляд, це дуже делікатний вид», — розповів рибалка.

Після зважування та кількох фото на пам’ять чоловік випустив трофей назад у воду.

Цей вид мешкає у басейні річки Конго. Вперше його описали європейці 1898 року, коли французький дослідник Буленже натрапив на страхітливого хижака.

У компанії Boroma Fishing&Mbenga Congo, яка організувала експедицію, назвали цей улов надзвичайним:

«Величезні вітання Гарі Ньюмену за винятковий улов гігантської тигрової риби — 74-фунтового монстра з величної Конго. Блискуча робота!»

До слова, раніше рибалка Лінь Іцзюнь виловив унікальний трофей у водах між Тайванем і Японією — чорного тунця вагою 216 кг. Цей велетенський улов може коштувати до 67 тис. фунтів стерлінгів. Завдяки цій події 48-річний рибалка став місцевою знаменитістю.