Чоловік врятував "кошеня", яке виявилося диким лісовим звіром – відео

Працівники німецького притулку для тварин були спантеличені, коли виявили, що, здавалося б, кинуте кошеня насправді було агресивною європейською дикою кішкою.

Про це пише The Dodo.

У притулку для тварин Bergheim повідомили, що маленьке кошеня приніс чоловік, який знайшов його на сільській дорозі і був стурбований агресивною поведінкою тварини та її відмовою від їжі.

Співробітники притулку запідозрили, що кошеня зовсім не домашнє, і зв'язалися з центром дикої природи Retscheider Hof, який підтвердив, що тварина є європейським диким котом, диким видом, що перебуває під охороною.

У центрі дикої природи повідомили, що за молодим котиком доглядають разом з іншими представниками цього виду, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб їх можна було повернути в дику природу.

"Ми робимо все можливе, щоб зробити їхнє перебування максимально комфортним. За кожним їхнім прогресом ми стежимо з великим ентузіазмом і надією", - сказав представник центру дикої природи.

Нагадаємо, кіт-грабіжник став знаменитістю після того, як розпочав свою злочинну діяльність. Його вже не вперше заскочили на крадіжці.

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