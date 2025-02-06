Чоловік врятував на вулиці "кошеня", яке виявилося диким звіром – фото

Чоловік врятував, як він думав, кота на вулиці, але виявилося, що це була інша тварина з деякими схожими рисами.

На відео, оприлюдненому на сторінці Lucky Angel TikTok, де публікуються кліпи про порятунок тварин, видно, як крихітне дитинча йде дорогою в США, перш ніж його підбирає анонімний чоловік.

Хоча тварина схожа на кошеня завдяки своїм вухам, носу і пухнастій шерсті, з’ясувалося, що це дитинча лисиці фенек.

Автор ролика продемонстрував, як лисеня росло від моменту, коли його підібрали на дорозі, до того, як воно стало щасливим, здоровим лисеням у люблячій домівці.

Чоловік спочатку підбирає бідолашне лисеня, а потім забирає його додому, щоб вимити хутро. Потім він тримає його в теплі та сухості у хутряній ковдрі, а потім кладе на ваги, щоб виявити, що воно важить крихітні 40 грамів. Потім лисеня спить у власному ліжечку у своєму новому будинку, а потім господар годує крихітну тваринку за допомогою шприца.

Чоловік врятував лисицю, яку сплутав із кошеням / Фото: скриншот з відео

Після цього лисеня купають, і воно дивиться прямо в камеру своїми великими чорними очима, загостреними вухами і вусиками. Потім воно трохи грається з іграшкою з кістки, яку намагається схопити ротом.

Тепер лисеня помітно чистіше і здоровіше, ніж раніше, воно лежить на колінах у свого господаря і грається із ним, який гладить і лоскоче тваринку. У наступному кліпі лисиця підходить до кота господаря, який набагато більший за неї, але на диво змушує кота відступити, перш ніж вибігти з кімнати. У решті відео фенек помітно збільшився в розмірах, він грається в своєму будинку з іграшками і мило притискається до господаря на дивані.

Чоловік врятував лисицю, яку сплутав із кошеням / Фото: скриншот з відео

Відео зібрало приголомшливі 38 мільйонів переглядів, 3 млн лайків і понад 18 600 коментарів.

Один спантеличений користувач запитав: "Чи потрібні мені окуляри, тому що це було 100% кошеня, а потім лисиця. Я подумав: "Зачекайте, чорт забирай, хвилиночку". Інший запитав: "Що на землі робило маленьке лисеня фенек на дорозі в Америці". Тим часом третій сказав: "Я б не повірив у це, якби не подивився інформацію про новонароджених лисенят фенек".

Лисиця фенек – це маленька лисиця, яка походить із пустель Північної Африки, і її найхарактернішою особливістю є надзвичайно великі вуха. За даними National Geographic, вона також є найменшою з усіх лисиць у світі.

Нагадаємо, кмітливий оператор дрона допоміг врятувати собаку, що застряг на тонкій кризі. Пес занадто боявся незнайомців, щоб підійти.

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